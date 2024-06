Malová očakáva, že prezident nenaplní jeho ambície z príhovoru

Prečítajte si aj: ONLINE: Peter Pellegrini sa oficiálne stal novým prezidentom SR

Bratislava 15. júna (TASR) - Vzhľadom na prezidentské kompetencie a stav spoločnosti je nepravdepodobné, že prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu sa podarí naplniť jeho ambície. Pre TASR to skonštatovala politologička z Univerzity Komenského Darina Malová v reakcii na jeho inauguračný príhovor. Jasne pritom podľa nej pomenoval súčasný stav v spoločnosti, a to rozdelenosť, konflikty a celkové napätie.," uviedla Malová. Prezident by podľa nej musel mať jednoznačnú podporu všetkých, minimálne relevantných parlamentných politických strán, čo Pellegrini nemá.Ako pripomenula, prvým krokom zmierenia medzi opozíciou a súčasnou vládnou koalíciou by mohla byť výzva, ktorú spolu s vtedajšou prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou inicioval aj súčasný prezident SR. Doplnila, že k stretnutiu neprišlo, lebo nemalo podporu predovšetkým koaličných strán. "," dodala.