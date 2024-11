Malová: Odkaz Nežnej revolúcie je v schopnosti riešiť nezhody pokojne

Bratislava 17. novembra (TASR) - Odkazom Nežnej revolúcie je nenásilie či schopnosť riešiť odlišné názory a nezhody pokojnou cestou. Pre TASR to uviedla politologička Darina Malová pri príležitosti 35. výročia Nežnej revolúcie, ktorá podľa nej pripomína pokojný pád komunistického režimu.



"A práve tu vidím aj novú aktualizáciu odkazu Nežnej revolúcie, keďže v spoločnosti rastie polarizácia, prejavuje sa nenávisť a sklony k násiliu. To všetko sú dôvody, prečo by sme si mali neustále pripomínať jej odkaz," uviedla Malová.



Politologička vyjadrila znepokojenie nad tým, že veľká časť spoločnosti síce vyjadruje rastúcu podporu slobode a občianskym právam, no stále nie je zhoda o obsahu, uplatňovaní a dôsledkoch prípadného porušovania týchto hodnôt. "Niekedy sa mi zdá, že náš život v ´bublinách´ vytvára klamlivé zdanie, že všetci podporujeme slobodu a práva, ale len pre vlastné názory a požiadavky," podotkla.



Podľa Malovej sa ľudia po 35 rokoch od revolúcie uzatvárajú do svojich právd a odmietajú diskusiu. Tvrdí, že dostatočne sa v našej spoločnosti neudomácnil rešpekt voči odlišnostiam. "A bez tohto základu demokracia nemôže fungovať," povedala s tým, že v spoločnosti chýba politický konsenzus o základných hodnotových pilieroch a celkovom smerovaní spoločnosti.



Malová pripomenula, že sa vraciame k zásadám, keď sa politika a vládnutie legitimizuje len cez schopnosť vyhrávať voľby. Podľa nej to však nie je dostatočný základ pre slobodu a pre demokraciu. Ako pripomenula, opozičné strany majú právo podieľať sa na vládnutí efektívnou kontrolou vlády. "A občania majú právo slobodne vyjadrovať podporu alebo nesúhlas," doplnila.



Výzvou tejto doby je podľa politologičky zachovať samotnú demokraciu a slobodu. "To predpokladá ochranu demokratických inštitúcií, ako sú médiá, občianske združenia, politické práva, právny štát a rešpekt voči opozícii," vymenovala.