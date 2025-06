Malová: Prezidentovi chýba adresnosť, stále sa nevymanil z tieňa Fica

Bratislava 15. júna (TASR) - Prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu chýba predovšetkým adresnosť. Zatiaľ sa mu tiež nedarí prekonávať politické bariéry v spoločnosti. Týmito slovami zhodnotila pre TASR Pellegriniho prvý rok vo funkcii prezidenta politologička Darina Malová. Zdôraznila, že hlava štátu sa stále nevymanila z tieňa premiéra Roberta Fica (Smer-SD).



„Myslím, že Slovensko dobre reprezentuje v zahraničí, ale keďže je jeho komunikácia všeobecná a málo adresná, tak ani v zahraničnej politike a ani v zahraničných médiách a celkovo v zahraničí ‚nezabodoval‘. Nie je to v zásade žiadne prekvapenie, hneď po jeho zvolení verejnosť nemala veľké očakávania vzhľadom na jeho politický štýl, ktorý sa vyznačuje nízkou mierou nezávislosti od vlády a absenciou razantnosti,“ priblížila politologička.



Zhodnotila, že prezident sa snaží nepolarizovať spoločnosť a hovorí korektným, slušným jazykom. Dôležitý je preňho najmä nekonfliktný štýl politiky, ktorý je ale podľa Malovej málo rázny. „Napríklad vždy síce zdôrazní, že Slovensko politicky a aj civilizačne patrí na západ, ale ďalej za hranicu tohto všeobecného vyhlásenia nejde,“ podotkla.



Podľa odborníčky sa Pellegrini snaží balansovať vo vysoko polarizovanej politike a spoločnosti. Ozrejmila, že paradoxne tento štýl často naráža na následnú nespokojnosť jednej aj druhej strany. „V zásade je však v tieni Fica a politiky Smeru. V Hlase sa zdá, že mu konvenujú podobné nekonfliktné typy politikov, ale stráca podporu väčšiny vedenia svojej bývalej strany. Opozícia mu síce zatlieska, keď vláde pripomenie, že v našej zahraničnej politike na všetky svetové strany sa vytráca západ, ale nemyslím si, že dokáže prekonať sklamanie po jeho rozhodnutí vytvoriť vládu so Smerom a SNS,“ poznamenala.



Ako ďalej vysvetlila, spokojnosť alebo nespokojnosť s výkonom funkcie prezidenta v zásade závisí od očakávaní, ktoré spoločnosť mala po jeho zvolení. Tie boli podľa politologičky pomerne nízke. „S jeho všeobecnými vyhláseniami sa môže väčšina spoločnosti bez problémov stotožniť, ale jeho snaha nebyť adresný, nikoho nekritizovať, uznať názory jednej aj druhej strany síce nikoho neurazí, ale ani neosloví,“ uzavrela Malová.



Pellegrini sa prezidentského úradu ujal 15. júna 2024. Pred jeho zvolením do funkcie pôsobil ako predseda Národnej rady SR a líder koaličného Hlasu-SD. Na poste hlavy štátu vystriedal Zuzanu Čaputovú.