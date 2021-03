Malová:Úlohou dobrej vlády je schopnosť utíšiť krízy,nie ich vyvolávať

Bratislava 3. marca (TASR) - Úlohou dobrej vlády je schopnosť utíšiť krízy a nie ich vyvolávať. "Premiér Igor Matovič (OĽANO) sa stal vyvolávačom kríz, a to nielen v rámci koaličných strán, ale aj v spoločnosti," uviedla pre TASR politologička Darina Malová v reakcii na snahu SaS rekonštruovať vládu.



Popoludňajšie stretnutie vicepremiérov Richarda Sulíka (SaS) a Veroniky Remišovej (Za ľudí) u prezidentky SR vníma ako pokus zosilniť tlak na časť poslancov OĽANO, ktorí by mohli vystúpiť z klubu alebo sa nejakým spôsobom podieľať na dobrovoľnej rekonštrukcii vlády.



"Nedávam tomu veľkú šancu, lebo všetko záleží na tom, ako to vyhodnotí premiér Matovič," spresnila s tým, že premiér je podľa nej rozhodnutý neodstúpiť.



Ak by vláda vystúpením jedného z koaličných partnerov stratila väčšinu v parlamente, ani to nemusí podľa Malovej znamenať jej koniec. Vládnuť totiž môže aj ako menšinová vláda.



Malová si však nemyslí, že by bola SaS ochotná odísť z vlády. Predstaviť si to vie v prípade strany Za ľudí, kde podľa jej slov už prichádza k štiepeniu.



Sulík v stredu doobeda povedal, že je čas rozprávať sa o rekonštrukcii vlády. Dodal, že diskutovať budú ďalej aj s partnermi. Predčasné voľby však nechce.