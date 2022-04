Mandátový výbor odporúča odsúhlasiť žiadosť na vydanie Fica do väzby

Bratislava 27. apríla (TASR) - Mandátový a imunitný výbor Národnej rady (NR) SR v stredu večer prijal uznesenie a odporučil plénu parlamentu odsúhlasiť žiadosť prokuratúry o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca a lídra Smeru-SD Roberta Fica. Informovala o tom predsedníčka výboru Anna Andrejuvová (OĽANO). Diskusia sa má začať vo štvrtok (28. 4.) ráno.



"Schválili, že vydávame súhlas na vzatie poslanca NR SR Roberta Fica na základe žiadosti Generálnej prokuratúry SR," povedala Andrejuvová. Ozrejmila, že na základe uznesenia výboru bola vypracovaná aj správa, ktorú predloží poslancom NR SR na rokovaní. "Tá bola tiež schválená," dodala s tým, že za ňu zahlasovalo osem poslancov z desiatich prítomných. Dvaja poslanci Sme rodina sa zdržali.



"Predložili sme svoje argumenty, prokurátori svoje argumenty. Padlo pár otázok, a tým to skončilo," uviedol Ficov obhajca David Lindtner po rokovaní výboru.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ladislav Masár označil rokovanie i otázky poslancov za korektné. Uvedomuje si, že do kauzy je vnášaný politický rozmer. Poukázal na to, že Ficov život je spojený s politikou a situáciu využívajú i jeho politický oponenti. "My s tým nemáme nič spoločné. Nevyužívame to, ani to nezneužívame. Nemôžeme to ani nijako ovplyvniť," podotkol. Odmieta, že by prokurátor a vyšetrovateľ nesledovali legitímne ciele.







Na margo ďalšieho procesné postupu Masár uviedol, že ak dostanú súhlas NR SR, rýchlo podajú návrh sudcovi pre prípravné konanie na vzatie do väzby a ten rozhodne. "Môžem povedať, že zadržiavať nebudeme," uviedol. Závisieť podľa neho bude pri rozhodovaní sudcu aj od dôkaznej situácie. Nepovedal, či sa ešte posilní. Kolúzna väzba je podľa neho potrebná na obmedzenú dobu, v ktorej treba vykonať výsluchy niektorých osôb. Tie sú naplánované zatiaľ do konca mája.



Na rokovaní výboru sa zúčastnili aj poslanci, ktorí nie sú jeho členmi. György Gyimesi (OĽANO) skonštatoval, že prokurátorove vyjadrenia neboli dostatočné. Pozdávala sa mu aj argumentácia obhajcu. Nateraz nevie, ako bude v pléne hlasovať, všetko si chce ešte preštudovať.



Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš uviedol, že možno ešte budú mať v klube poradu pred hlasovaním. Očakáva dlhú diskusiu v pléne. "Nesmieme brániť spravodlivosti, musíme byť spravodliví ku všetkým," poznamenal.



Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga je presvedčený, že nejde o účelové stíhanie. Vylučuje, že by niekto z koalície ovplyvňoval orgány činné v trestnom konaní.



Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v rámci akcie Súmrak obvinil Fica a exministra vnútra Roberta Kaliňáka zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj z opakovaného zločinu ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. V prípade sú obvinení aj nitriansky podnikateľ Norbert B. a policajný exprezident Tibor G.



Prípadné väzobné stíhanie poslanca NR SR je možné až po súhlase parlamentu a rozhodnutí súdu.