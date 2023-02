Mandzák: Obvinenie Jozefa B. je zaťahovanie NAKA do politického boja

Bratislava 3. februára (TASR) - Obvinenie Jozefa B. st. považuje jeho advokát Michal Mandzák za nezmyselné a za zaťahovanie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) do politického boja. Jozef B. st. podľa neho obvinenie popiera. Pre médiá to povedal v piatok na Prezídiu Policajného zboru, kde prišiel jeho klient vypovedať.



Obvinenie je podľa Mandzáka nezmyselné, pretože exšéf finančnej správy František I. vypovedal o úplatku v júni 2021. "Pokiaľ by to bol trestný čin, už vtedy by mali orgány činné v trestnom konaní vo veci vzniesť obvinenie. Čiže to znamená, že je to číry nezmysel," povedal advokát. Ďalej tvrdí, že František I. nebol odkázaný na dorovnanie platu, lebo podľa neho pôsobil v rámci zločineckej skupiny Daniari a tá organizovanú trestnú činnosť páchala od roku 2012.



Mandzák priblížil, že podľa obvinenia mal Jozef B. st. dávať 200.000 eur ročne Františkovi I. za to, že mu občas priniesol zoznam daňových kontrol. "Je to čistý nezmysel. Načo je môjmu klientovi zoznam daňových kontrol pre celé Slovensko," poznamenal.



NAKA obvinila v stredu (1. 2.) exministra vnútra Roberta Kaliňáka a Jozefa B. st. pre zločin podplácania. Podľa polície sú obvinení podozriví z poskytnutia úplatku osobe v riadiacej funkcii Finančnej správy SR. Kaliňák považuje svoje obvinenie z podplácania za nezákonné a nezmyselné.