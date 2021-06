Mandzák:Súdny dvor môže rozhodnúť o otázkach v súvislosti s amnestiami

Bratislava 17. júna (TASR) - Generálna advokátka Súdneho dvora EÚ Juliane Kokottová vo svojom štvrtkovom stanovisku zvýraznila to, že Súdny dvor má právomoc rozhodnúť o dvoch prejudiciálnych otázkach v súvislosti so zrušenými Mečiarovými amnestiami. Pre TASR to uviedol jeden z obhajcov bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Ivana L.

"Uplatňuje sa v danom prípade aj právo EÚ. Zaoberá sa vo svojom návrhu taktiež zásadou ne bis in idem, kde posúdila splnenie prvej podmienky, a pokiaľ ide o druhú podmienku, tak túto ponechala na rozhodovanie Súdnemu dvoru. Pokiaľ by bola splnená druhá podmienka po rozhodnutí Súdneho dvora, tak v danom prípade by nemohli pokračovať vnútroštátne konania na Slovensku," zdôraznil Mandzák.



Kokottová vydala vo štvrtok stanovisko v súvislosti s únosom syna bývalého prezidenta SR Michala Kováča ml. a rušením takzvaných Mečiarových amnestií. Vyplýva z neho, že po zrušení amnestie možno vydať európsky zatykač na obžalovaných. Súdny dvor EÚ jej návrhom nie je viazaný, sudcovia vynesú rozsudok neskôr. Ako informovali TASR justičné zdroje, rozhodnutie Súdneho dvora vzhľadom na letné prázdniny možno očakávať najskôr na jeseň tohto roka.



Advokátka upozornila, že právoplatné rozhodnutie musí spĺňať dve podmienky. Trestné stíhanie ním musí byť definitívne zastavené a musí byť vydané na základe posúdenia veci samej.



Kokottová zastáva názor, že prvá podmienka je splnená. Trestné konania boli vykonaním amnestie právoplatne skončené. Pokiaľ však ide o druhú podmienku, údaje obsiahnuté v návrhu na začatie prejudiciálneho konania neumožňujú dospieť ku konečnému záveru.



Spor sa dostal do Luxemburgu – sídla Súdneho dvora EÚ – po tom, ako Okresný súd Bratislava III oznámil, že zvažuje vydanie európskeho zatykača na jedného z obžalovaných. Slovenský súd chce vedieť, či je vydanie zatykača i zrušenie amnestie v súlade s právom EÚ. Pochybnosti boli založené najmä na zásade "ne bis in idem" (tá istá osoba nemôže byť dvakrát súdená alebo potrestaná za rovnaký trestný čin), pretože dotknuté konania už boli právoplatne skončené.