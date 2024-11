Marcel Palonder predstavil novú pieseň Ave mama

Bratislava 26. novembra (TASR) - Spevák a skladateľ Marcel Palonder sa vracia na hudobnú scénu a predstavuje novú skladbu s názvom Ave mama. Hudbu zložil Marcel, text je z pera básnika Jozefa Urbana. Pieseň je predzvesťou nového albumu, na ktorom bude sedem nových piesní s doteraz nezverejnenými textami Jozefa Urbana aj viaceré bonusové nahrávky.



Skladbu Ave mama sa spevák rozhodol vydať ako prvý singel avizujúci prípravu celého albumu, pretože má svoj nezvyčajný príbeh. "Pesnička Ave mama - jej text - bola vlastne napísaná v roku 1996, keď sme robili eurovízne cédečko. Ja som ju zložil ešte v roku 1992, text však nemala. Tak som poprosil Jožka, že mám k nej špeciálny vzťah. Je to pre moju mamu a chcem, aby to skúsil napísať. On mi vzápätí ďalší deň poslal text, ako som mu ja poslal kazetu. Mám k nej veľmi silný vzťah a to, čo vložil do tej piesne, je podľa mňa jeden z najkrajších textov, ktorý spravil. Má pre mňa silný náboj, preto som ju aj vybral ako prvý singel z albumu," uviedol pre TASR spevák.



Výnimočný vzťah mal Marcel Palonder s Jozefom Urbanom. Otextoval pre neho piesne na album Go West, vrátane skladby Kým nás máš, s ktorou Marcel reprezentoval Slovensko na Veľkej cene Eurovízie v roku 1996.



"Fungovali sme tak, že ja som mu po šoférovi autobusu poslal z Bratislavy do Zvolena kazetu s nahratými demoverziami skladieb a on mi bol schopný po tom istom šoférovi hotové texty poslať už o 24 hodín. Mne len padla sánka, pretože ma dokonale vystihovali," spomína Marcel a dodáva: "Bol neprekonateľný v tom, ako perfektne vedel vystihnúť charakter, žáner či temperament úplne odlišných ľudí."



Od narodenia básnika Jozefa Urbana uplynie 29. novembra 2024 šesťdesiat rokov. Zomrel vo veku 34 rokov pri dopravnej nehode 28. apríla 1999 vo Zvolene. V apríli 2024 uplynulo už 25 rokov od jeho tragického úmrtia. K výročiu narodenia sa vo zvolenskom hoteli Poľana uskutoční 28. novembra spomienkový koncert na Urbanov život a tvorbu.