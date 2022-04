Marcinková: Motlová i Blahová sú vhodné kandidátky na post komisárky

Bratislava 6. apríla (TASR) - Natália Blahová i Janette Motlová sú vhodnými kandidátkami na komisárku pre deti. Pre TASR to uviedla poslankyňa Národnej rady (NR) SR Vladimíra Marcinková (SaS). Dodala, že v koalícii majú o kandidátoch diskutovať vo štvrtok (7. 4.). Cieľom je podľa nej dohodnúť sa na preferovanom kandidátovi koalície ešte pred voľbou.



"Obe osoby považujeme za vhodné kandidátky na danú funkciu, ktoré majú predpoklady svojím doterajším profesným pôsobením naplniť očakávania od práce detského komisára," skonštatovala Marcinková.



Pripomenula, že Úrad komisára pre deti vedie naďalej Viera Tomanová pre doterajšiu neschopnosť koalície dohodnúť sa. "To je pre ochranu detských práv veľmi zlá správa. Verím, že diskusie budú vecné a konštruktívne. Deti si zaslúžia poctivú ochranu práv čo najskôr," dodala.



Hnutie OĽANO minulý týždeň vyzvalo tretí sektor, aby odporučil vhodných kandidátov na funkciu komisára pre deti. Organizácie a odborníčky v oblasti ochrany a dodržiavania práv detí už navrhli na post komisárky pre deti Janette Motlovú, súčasnú riaditeľku Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Asociácia náhradných hodín zase odporúča do funkcie exposlankyňu za SaS Natáliu Blahovú.



Zákon hovorí, že kandidáta na komisára pre deti môže oficiálne navrhnúť len poslanec NR SR. Nominácie sa môžu podávať do 13. apríla. Nominant potrebuje okrem iných záležitostí aj podporné stanovisko najmenej piatich reprezentatívnych organizácií, ktoré sa aspoň päť rokov venujú presadzovaniu a ochrane práv detí. Koalícia sa pokúšala komisára zvoliť už niekoľkokrát, ďalšia voľba má byť na schôdzi, ktorá sa začína 26. apríla.