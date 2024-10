Marcinková: MZ by malo pomôcť vzniku banky darovanej pupočníkovej krvi

Bratislava 15. októbra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR by malo prispieť k vzniku verejnej banky darovanej pupočníkovej krvi na Slovensku. Vyzvala ho na to poslankyňa Národnej rady SR za SaS Vladimíra Marcinková na utorkovej tlačovej konferencii. Tvrdí, že z procesu darovania a využitia pupočníkovej krvi sa vytvára biznis, keďže túto službu na Slovensku poskytuje súkromná firma. MZ by malo podľa nej vykonať kontrolu a na Slovensku by malo byť možné zodpovedne skladovať a riešiť darovaný materiál, ako napríklad kostnú dreň.



Marcinková vysvetlila, že okrem odberu krvi na vlastné využitie existuje darcovský odber, keď sa matka rozhodne pupočníkovú krv bezplatne darovať do "darcovskej" banky na použitie u akéhokoľvek pacienta na svete. Pripomenula, že už v roku 2011 etická komisia MZ zverejnila obavy z toho, že banku s darcovskými vzorkami tkanív na Slovensku pokrýva komerčná spoločnosť a nemáme ju na verejný účel. Dodala, že aj európska smernica od Slovenska vyžaduje, aby sa banky s tkanivami s pupočníkovou krvou zriadili vo verejnoprospešnom záujme.



"U nás sa ministerstvo zdravotníctva s týmto problémom od roku 2011 nijako nevyrovnalo, nereagovalo aktívne na túto výčitku etickej komisie a mňa bude zaujímať, ako sa k tomu po týchto odhaleniach ministerstvo zdravotníctva postaví, keďže práve ono je tým orgánom, ktorý dáva danej spoločnosti licenciu, aby to mohla na Slovensku skladovať," skonštatovala poslankyňa.



Rodičky by mali podľa Marcinkovej vedieť, čo sa deje s pupočníkovou krvou. Považuje to do veľkej miery za neetický biznis. Dodala, že využitie tejto krvi je vo svete na ústupe. "Rodička by mala vedieť, že odber pre vlastné použitie a platenie skladného má mizivé využitie, a to 0,04 percenta," skonštatovala s tým, že viaceré európske krajiny aj Európska komisia sa vyjadrili, že takýto obchod nepodporujú.



Na Slovensku všetky odbery vrátane súrodeneckých aj darcovských zaisťuje Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, ktorý podľa poslankyne stále spadá pod súkromnú spoločnosť.