Marcinková stiahne návrh o práve dieťaťa na sprievod v nemocnici

Bratislava 15. marca (TASR) - Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Vladimíra Marcinková (SaS) stiahne návrh, ktorým by sa ukotvilo právo maloletého pacienta mať pri sebe v nemocnici rodiča alebo zákonného zástupcu. Odôvodňuje to tým, že v parlamente prešiel pozmeňujúci návrh z dielne OĽANO, ktorý mení jej pôvodný text. Poslanci OĽANO v odôvodnení napísali, že Marcinkovej návrh bol nekoncepčný a mal praktické nedostatky.



"Sme nútení stiahnuť túto novelu, ktorá už nie je naša," povedala Marcinková ešte na utorkovej (14. 3.) tlačovej konferencii. Na výboroch v parlamente prešli podľa nej zmeny, ktoré boli dohodnuté s rezortom zdravotníctva. K novele sa mal priložiť vykonávací predpis, ktorý by otázky z praxe bližšie upravoval. Legislatíva mala podľa nej upravovať situácie, keď rodič nemôže byť s dieťaťom napríklad pri operácii a ošetrujúci lekár by mohol zabrániť rodičovi byť prítomný.



Poslankyňa tvrdí, že tesne pred rokovaním sa dozvedela o pozmeňujúcom návrhu z dielne OĽANO, ktorý zmenil jej pôvodný návrh v zásadných veciach. "Nehovoria, kto by mal o narušení prítomnosti rodiča pri dieťati rozhodnúť. Hovoria, že keď naruší, je možné ho oddeliť," povedala. Pozmeňujúci návrh OĽANO hovorí aj o tzv. závažných dôvodoch, kedy je možné uprieť prítomnosť rodiča. To označila za vágnu úpravu.



OĽANO v pozmeňujúcom návrhu upravilo, že dieťa má pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti právo na prítomnosť sprevádzajúcej osoby, ak jej prítomnosť nenaruší poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo ak neexistujú iné závažné dôvody, napríklad epidemiologická situácia alebo nedostatočné priestorové podmienky.



Ošetrujúci lekár by podľa OĽANO mohol vylúčiť prítomnosť osoby v prípade podozrenia o týraní alebo zneužívaní dieťaťa, alebo ak by jej prítomnosťou mohol byť ohrozený zdravý vývoj dieťaťa. Takéto situácie sú už podľa Marcinkovej upravené v legislatíve.



Pozmeňujúcim návrhom z dielne OĽANO zároveň ustanovili, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti maloletým osobám môže byť v rovnakom čase prítomná iba jedna sprevádzajúca osoba.



Ak novelu Marcinková stiahne, nebude sa o nej už finálne hlasovať a nebudú platiť ani úpravy, ktoré v pozmeňujúcom návrhu presadili poslanci za OĽANO.