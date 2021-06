Bratislava 1. júna (TASR) - Členka predsedníctva Za ľudí a poslankyňa Národnej rady (NR) SR Vladimíra Marcinková zvažuje svoju budúcnosť v strane Za ľudí. Povedala to po utorkovom rokovaní predsedníctva. Podľa vlastných slov má obavy o ďalšie fungovanie strany. Hovorí o sklamaní z toho, ako sa predsedníčka strany Veronika Remišová zmocnila predsedníctva a môže de facto rozhodovať o všetkom.



"Mám obavy z toho, ako ďalej strana bude fungovať, a z toho, ako absolutisticky sa Veronika Remišová v strane správa, ako sa zmocnila predsedníctva, ktoré je najvyšším orgánom, a môže rozhodnúť o takej fatálnej veci, ako je snem," uviedla Marcinková.



Hovorí tiež, že Remišová odvolaním Romana Krpelana ako generálneho manažéra strany účelovo zmenila zloženie predsedníctva, aby stranu ovládla. "Nepovažujem to za demokratické, nepovažujem to za správne," namieta.