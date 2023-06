Marcinkovú neodvolali z vedenia výboru, NRSR nebola uznášaniaschopná

Bratislava 21. júna (TASR) - Poslankyňu Vladimíru Marcinkovú (SaS) v stredu podvečer neodvolali z postu predsedníčky Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti. Poslanci neboli uznášaniaschopní, hlasovanie sa tak bude opakovať.



Návrh na jej odvolanie predložila nezaradená poslankyňa Romana Tabák s tým, že Marcinková nevie viesť výbor korektne a neobhajuje pritom záujmy SR. Tvrdí, že v minulosti napríklad pozmenila text uznesenia bez upozornenia poslancov na zmenu, a tak ich uviedla do omylu. V odôvodnení uviedla, že Marcinková sa vedením výboru často snaží zabrániť tomu, aby prijal uznesenie, ktorým by mohol zaviazať členov vlády ku konkrétnym hlasovaniam v štruktúrach Európskej únie.



Marcinková v reakcii deklarovala, že vždy vykonávala svoju funkciu v súlade s jednotnou zahraničnopolitickou orientáciou krajiny, na ktorej sa zhodli najvyšší ústavní činitelia i vláda. Odmieta, že by poslanci vo výbore niekedy hlasovali o niečom, čoho obsah nepoznajú. Upozornila, že ak bude odvolaná z funkcie, výbor nebude mať kto zvolať a bude nefunkčný.