Marián Čekovský uvádza singel a videoklip skladby Po polnoci

Bratislava 19. mája (TASR) – Marián Čekovský prichádza s novým videoklipom a singlom Po polnoci z albumu Best On, ktorý vyšiel v novembri minulého roka. Po skladbe To si nedám len tak vziať, ktorá sa stala ústrednou piesňou seriálu Nový život, je druhým singlom tohto interpreta. Skladba Po polnoci oslavuje život, ale skôr z jeho mužského pohľadu.



Text napísal Milan Lasica, hudbu zložil Marián, pieseň spolu s ním naspieval Martin Mihalčín, recituje Robo Roth. TASR informoval PR manažér Tomáš Karpel.



Ku skladbe vznikol aj videoklip, ktorý len potvrdzuje, že každý chlap má občas túlavé topánky. A keď práve nechodí, tak sa vezie. Skladba Po polnoci sa stala aj harlejáckou hymnou. Čekovský je totiž vášnivý motorkár, a tak do nového klipu pozval prešovských harlejákov, medzi ktorými má veľa priateľov, ikonického jazdca rely Igora Drotára a speváka Martina Mihalčína, lídra skupiny Heľenine Oči, s ktorým skladbu naspievali ako duet.



Svoju úlohu vo videu zohral aj francúzsky buldog Rocky. Videoklip sa natáčal pod taktovkou kameramana Michala Smoleňa.



Východné Slovensko patrí nielen medzi muzikantské, ale aj motorkárske bašty. Marián Čekovský spája vo svojej novinke Po polnoci oba tieto svety.



„Motorkárska sezóna sa už začala a mal som potrebu ako ambasádor ikonickej moto značky spraviť hymnu, keďže sme nemohli odštartovať sezónu so všetkým, čo k tomu patrí. Takisto je poctou každému motorkárovi a na počesť bojovníkov, ako napríklad náš kamarát.



Text napísal Milan Lasica, ktorý ak by mohol, tak by jazdil s nami, čo síce teraz nie je možné, ale môže byť inokedy. Chlap motorku považuje za svoju ženu, dôveruje jej. A zároveň je pesnička venovaná ženám, aby vedeli, ako my chlapi prežívame naše detské roky aj vo vyššom veku a nazývame to láskou,“ uviedol Marián pre médiá.