Marián G. obvinený v kauze s Kajetánom K. ide do väzby

Bratislava 6. augusta (TASR) - Marián G. obvinený z trestných činov podplácania a legalizácie príjmov z trestnej činnosti ide do väzby. Rozhodol o tom senát Najvyššieho súdu SR, ktorý tým vyhovel sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Aurela Pardubského. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustná sťažnosť. Prípad Mariána G. je súčasťou kauzy korupcie v Správe štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR, v ktorej figuruje bývalý predseda SŠHR Kajetán K. Vo väzbe zostáva tiež bývalý funkcionár SŠHR Jozef J.



"Senát 4T Najvyššieho súdu na dnešnom verejnom zasadnutí zrušil rozhodnutie sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu a sám rozhodol tak, že obvineného Mariána G. zobral do kolúznej väzby," informovala TASR hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. V kauze SŠHR je obvinený aj bývalý funkcionár SŠHR Jozef J., ktorého väzbu senát NS SR potvrdil.



"Je možné vysloviť záver, že je dôvodné podozrenie, že došlo k manipulácii verejného obstarávania v prospech spoločnosti MSM Martin, ktorej je Marián G. štatutárom," uviedol v krátkom odôvodnení rozhodnutia predseda senátu NS SR. Verejné obstarávanie sa týkalo vyslobodzovacích tankov, ktorých dodanie vyhrala vo verejnej súťaži zbrojárska firma MSM Martin. Súťaž vyhlásila Správa štátnych hmotných rezerv.



Podľa prokuratúry bola súťaž zmanipulovaná v prospech zbrojárskej firmy a ako úplatok slúžili platby za prenájom skladových priestorov. Sklady mala vlastniť firma dnes už nebohého Jána Hečka, ktorý synovi Kajetána K. predal podľa senátu NS SR dva byty v bratislavskom Starom Meste za netrhovú cenu. "Ja osobne nemám pochybnosť o korupčnom správaní Kajetána K. a o tom, z akých prostriedkov nadobudol jeho syn byty za naozaj podhodnotenú cenu. Len to s prenájmom týchto priestorov nemá žiadnu spojitosť a ani nie je preukázaná žiadnym dôkazom okrem toho jedného dňa, keď bol ten prevod urobený," uviedol obhajca Mariána G. Daniel Lipšic.



"Rešpektujeme rozhodnutie Najvyššieho súdu SR. Podľa našej mienky je dôvodnosť podozrenia založená len na tom, že sa spárovali platby v jeden termín," dodal advokát. Dôkaznú situáciu považuje za slabú, aj keď to senát NS SR vyhodnotil inak. Hromadné zaplatenie faktúr vysvetľuje Lipšic tým, že v tom čase bol firme navýšený kontokorentný úver a okrem platby za nájomné vtedy uhradila aj ďalších 150 faktúr.







Lipšic a druhý obhajca obvineného Peter Kubina považujú tvrdenia prokuratúry o fiktívnom nájme skladových priestorov za špekuláciu. "My sme dokázali, že to nebol fiktívny nájom," tvrdí Lipšic. Obhajca doplnil, že bola munícia v skladoch opakovane kontrolovaná Banským úradom SR a ceny za nájom boli trhové. "Plus ten nájom dodnes trvá," doplnil Kubina.