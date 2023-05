Marian K.: Článkami Jána Kuciaka som nebol nijako ohrozovaný

Pezinok 12. mája (TASR) – Obžalovaný Marian K. sa necítil byť článkami zavraždeného novinára Jána Kuciaka nijako ohrozovaný. Povedal to počas piatkovej záverečnej reči v rámci prípadu Kuciakovej likvidácie a kauzy prípravy vrážd prokurátorov.



"Je pravda, že používam v komunikácii často expresívne výrazy, nie som svätec, ale nie som vrah," zdôraznil. Dodal, že tam, kde je nedostatok dôkazov, pracuje obžaloba najmä s emóciami. "Verím, že rozhodnete na základe nespochybniteľných faktov a dôkazov," odkázal Marian K. sudcom.



Pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) povedal, že obvinenie v kauze Donovaly mu nebolo vznesené na základe Kuciakovho článku. Písanie Kuciaka o jeho osobe podľa neho nevybočovalo z bežného rámca iných médií. Zdôraznil, že nikdy neriešil spory s novinármi násilím.



Tvrdil, že sa kľúčový svedok Zoltán A. rozhodol obchodovať so spravodlivosťou. To, že svedok vypovedal o príprave vrážd súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku až niekoľko mesiacov po zadržaní, má podľa Mariana K. dokazovať jeho nevinu.



Odmietol, že by mal motív na objednávku vrážd prokurátorov Petra Šulfiarskeho a Žilinku. "Osobne som presvedčený, že príprava vraždy Daniela Lipšica je absolútny nezmysel," doplnil.



V prípade Kuciakovej vraždy z februára 2018 súd rozhoduje o vine Mariana K. a Aleny Zs. ŠTS ich pôvodne oslobodil spod obžaloby, ale Najvyšší súd SR vrátil v máji 2021 prípad prvostupňovému súdu. Ten následne spojil do jedného konania aj kauzu prípravy vraždy prokurátorov. Pojednáva sa od apríla 2022.



Pre prípravu vraždy súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho čelia obžalobe štyri osoby - Marian K., Alena Zs., Dušan K. a Darko D. Na samostatné konanie bol vylúčený Tomáš Sz., ktorého súd už uznal za vinného. Objednávka na vraždy Žilinku a Lipšica mala prísť od Mariana K. podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Šufliarskeho približne o rok neskôr.