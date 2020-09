Marian K.: Myslím si, že za celou kauzou Markíza stál exnámestník SIS

Bratislava 29. septembra (TASR) - Podnikateľ Marian K., ktorý v utorok vypovedal pred Okresným súdom Bratislava II (OS) v kauze prípravy vraždy Sylvie Klaus-Volzovej uviedol, že za celou kauzou Markíza stál bývalý námestník Slovenskej informačnej služby (SIS) Jaroslav Svěchota.



Podľa jeho slov v čase okolo roku 1997 SIS viedla spis na neho a na bývalého riaditeľa televízie Pavla R. "Peter Steinhübel mal eminentný záujem o vstup do médií a mal záujem vstúpiť do televízie Markíza. V tom čase udržiaval nadštandardné vzťahy s vtedajším námestníkom SIS Svěchotom, ktorý zase udržiaval nadštandardné vzťahy so sýkorovcami a Mikulášom Černákom," povedal Marian K.



"Je pre mňa nemysliteľné a nepochopiteľné, že by Steinhübel nevedel, že si obžalovaný Pavol R. objednal vraždu Volzovej. Že by on neprišiel za Pavlom R. a nepovedal mu, že bude jeho spoločníkom, alebo pôjde do väzenia," vyhlásil Marian K. "Môj osobný názor je, že celú kauzu Markíza rozpútal Svěchota, aby mohol on alebo nieto z predstaviteľov vtedajšej vládnej moci ovládať Markízu," dodal.



Ďalší svedok v utorok vypovedal, že išlo o člena skupiny černákovcov Slavomíra S. Podrobne opísal stretnutie Pavla R. s Černákom v Banskej Bystrici. Stretnutie, na ktorom mal požiadať Pavol R. Černáka o zavraždenie svojej vtedajšej spoločníčky Sylvie Klaus-Volzovej, mal dojednať ďalší spoluobžalovaný Miloš Kaštan. Pavol R. prišiel na stretnutie s Černákom maskovaný. Stretnutie trvalo približne 20-30 minút.



"Miki sa smial a nám povedal, že ten blázon Pavol R. si chcel objednať vraždu Volzovej," povedal Slavomír S. o situácii, ktorá nastala po stretnutí v kanceláriách Černákovej firmy. Pavol R. Černákovi údajne ponúkal za likvidáciu Volzovej 20 miliónov slovenských korún. Černák podľa svedka Pavlovi R. povedal že "také veci nerobí". Bývalému riaditeľovi Černák neveril, nepoznal ho a myslel si, že je to nejaká "búda, pasca".



Z prípravy vraždy Volzovej je obžalovaný Pavol R., Mikuláš Černák, bos skupiny sýkorovcov Róbert Lališ alias Kýbel a Miloš Kaštan.