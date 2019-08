Prokuratúra: Marian K. ostáva naďalej obvinený z objednávky vraždy

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár zrušil rozhodnutie prokurátora ÚŠP, ktorý zamietol sťažnosť podnikateľa Mariana K. voči obvineniu v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.

Bratislava 9. augusta (TASR) - Podnikateľ Marian K. zostáva naďalej obvinený z objednávky vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. V prípade sťažnosti obhajcu Mareka Paru voči uzneseniu o obvinení procesne pochybila polícia, ale aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), v tom že chybu vyšetrovateľa neodstránil.



TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Andrea Predajňová, ktorá momentálne zastupuje hovorkyňu ÚŠP Janu Tökölyovú. "ÚŠP bolo doručené rozhodnutie prvej námestníčky Generálneho prokurátora Viery Kováčikovej. Z jeho obsahu vyplýva, že je potrebné opätovne rozhodnúť o sťažnosti obvineného M.K. proti uzneseniu o vznesení obvinenia. Dôvodom tohto rozhodnutia bolo, že ide o procesné pochybenie spočívajúce v tom, že bolo vyšetrovateľom Policajného zboru odmietnuté nahliadnutie obhajcu M.K. do vyšetrovacieho spisu, ktorého sa dožadoval práve preto, aby mohol odôvodniť podanú sťažnosť," povedala hovorkyňa Predajňová.



"Ďalej pochybenie prokurátora ÚŠP spočíva v tom, že chybu vyšetrovateľa neodstránil a rozhodol o sťažnosti predčasne, čím došlo minimálne k porušeniu práv na obhajobu. Túto prax potvrdzujú viaceré rozhodnutia Ústavného súdu, ako aj Európskeho súdu pre ľudské práva. S rozhodnutím GP sa stotožnil aj dozorový prokurátor ÚŠP. Aj po tomto rozhodnutí prvej námestníčky generálneho prokurátora zostáva M.K. naďalej obvinený z objednania vraždy Jána Kuciaka. Žiadnym spôsobom však toto rozhodnutie nemá vplyv na vznesenie obvinenia a ani na doteraz vykonané úkony. GP SR sa preto ohradzuje voči slovným útokom a urážkam na jej adresu, ktoré vyplývajú z neznalosti veci," zdôraznila na záver Predajňová.



Generálny prokurátor Jaromír Čižnár zrušil rozhodnutie prokurátora ÚŠP, ktorý zamietol sťažnosť podnikateľa Mariana K. voči obvineniu v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. TASR o tom informoval jeho obhajca Marek Para.



Čižnár rozhodol 29. júla, a to o mimoriadnom opravnom prostriedku. Parovi bolo rozhodnutie doručené v piatok a ÚŠP 7. augusta. Marianovi K. bolo uznesenie doručené do Ústavu na výkon väzby (ÚVV) v Leopoldove rovnako v piatok.



Z uznesenia vyplýva, že je potrebné, aby prokurátor ÚŠP opätovne rozhodol o sťažnosti voči marcovému obvineniu s tým, že Marian K. a jeho obhajca majú právo ju v primeranej lehote odôvodniť. Vyšetrovateľ umožnil medzičasom Marianovi K. oboznámiť sa s vyšetrovacím spisom. Na odôvodnenie sťažnosti dostal lehotu desať dní od doručenia výzvy.



Obhajca obvineného a aj obžalovaného (v kauze televíznych zmeniek) Para podal 2. mája na GP SR mimoriadny opravný prostriedok voči rozhodnutiu ÚŠP, ktorý predtým zamietol sťažnosť podnikateľa vo veci obvinenia v prípade vraždy Kuciaka a jeho snúbenice. Podnikateľa obvinili z objednávky vraždy novinára Kuciaka, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica 8. marca. Voči obvineniu podal Para na ÚŠP sťažnosť, ktorú ÚŠP 15. apríla zamietol. Mariana obvinili v prípade vraždy Kuciaka a Kušnírovej 8. marca.