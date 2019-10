Marian K. považuje Threemu za neoverenú, nezákonnú a fantazmagorickú

Bratislava 28. októbra (TASR) – Obžalovaný aj v kauze falšovania zmeniek TV Markíza a marenia spravodlivosti Marian K. považuje komunikáciu cez aplikáciu Threema za neoverenú, nezákonnú a fantazmagorickú. Reagoval tak na niekoľkohodinové čítanie komunikácie prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry Jánom Šantom, ktoré potvrdilo komunikáciu. Tá bola doteraz zverejnená v médiách.



Podľa Mariana K. z prečítanej komunikácie nevyplýva nič. "Ja som sa nikde nedozvedel nič o falšovaní alebo antedatovaní zmeniek," uviedol obžalovaný s tým, že počúval veľmi pozorne. Na otázku, či nepovažuje za protitvrdenie to, že označuje komunikáciu za nezákonne získanú a zároveň neoverenú a fantazmagorickú, uviedol jeho obhajca Michal Mandzák, že sa ku komunikácii bude za obhajobu vyjadrovať až po jej kompletnom prečítaní. Uviedol však, že z materiálu, ktorý má k dispozícii, vyplýva, že mal Marian K. použiť Threemu poslednýkrát 28. mája 2018, čiže mesiac predtým, než bol vzatý do vyšetrovacej väzby. "Chceme si hádam nahovárať, že v tom medziobdobí nekomunikoval prostredníctvom tejto aplikácie?" pýta sa Mandzák. To, či bola komunikácia získaná zákonne, nemohol podľa Mandzáka senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) z predložených listín posúdiť. Mandzák neuviedol, či bude obhajoba navrhovať čítanie vlastných pasáží.



V čítanej komunikácii sa mal Marian K. taktiež vyjadriť, že bude prokurátor Šanta predvolaný k špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi. To počas čítania samotný Šanta okomentoval s tým, že ide o blud. "Ak je teda blud to, že ste mali byť niekde zavolaný, tak čo z toho, čo ste dnes prečítali, nie je blud?" reagoval Marian K.



Veľká časť času, ktorý venoval prokurátor Šanta čítaniu komunikácie, zahŕňala správy medzi Marianom K. a užívateľom s prezývkou Jakub. Tú považuje obhajoba poškodených za pseudonym niekdajšej štátnej tajomníčky a sudkyne s pozastavenou funkciou Moniky Jankovskej. S ňou Marian K. extenzívne komunikoval hlavne vo veci zmeniek, kým boli ešte civilným sporom na Okresnom súde Bratislava V. Tam rozhodovala sudkyňa Zuzana Maruniaková, ktorej spis nechal minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) preskúmať. Tá o zmenkách rozhodla v prospech Mariana K. bez toho, aby skúmala ich pravosť. Všetka prečítaná komunikácia plne korešponduje s údajnou komunikáciou zverejnenou v médiách v posledných mesiacoch.



Podľa vedúcej právneho oddelenia TV Markíza Lucie Tandlich táto komunikácia "potvrdzuje spôsob, akým bol celý príbeh o zmenkách, vrátane odlišného podpisu obžalovaného Pavla R. na zmenkách, vyfabulovaný".



Podľa zástupcu poškodenej Markízy Daniela Lipšica komunikácia hovorí "o organizovanej skupine aj v justícii, ktorá úplne natvrdo a online manipulovala súdne konania". Avšak podľa neho hovorí aj o vzájomnej koordinácii výpovedí obžalovaných vo veciach zmeniek. "Je úplne zjavné, že zmenky boli antedatované," doplnil Lipšic.



Po prečítaní časti komunikácie predseda senátu ŠTS Emil Klemanič pojednávanie prerušil s tým, že sa bude pokračovať 4. novembra výsluchom dcéry obžalovaného Karolíny Kočnerovej. Tú navrhol vypočuť samotný obžalovaný a predložil k návrhu prepis komunikácie Kočnerovej cez šifrovanú aplikáciu Signal s Petrom Tóthom. Ten svedčí proti obžalovanému Marianovi K. aj v tomto procese. Poskytnutý prepis má podľa obžalovaného Mariana K. preukazovať, že je Tóth "nebotyčný klamár."



Obžalovaní Marian K. a Pavol R. podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom A., ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov. Marian K. je obžalovaný aj v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.