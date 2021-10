Marian K. spochybňuje výpoveď Petra Tótha v kauze motákov

Na snímke sprava Marian K., jeho obhajcovia - Michal Mandzák a Martin Pohovej pred pojednávaním v kauze takzvaných motákov 27. októbra 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 27. októbra (TASR) - Podnikateľ Marian K. spochybňuje výpoveď exisiskára Petra Tótha voči jeho osobe v kauze motákov, ktorú prejednáva Okresný súd (OS) Bratislava I.povedal.Podľa obžalovaného Tóth za to dostal od neznámych darcov 750.000 eur. Myslí si, že keby si všetky jeho výpovede v iných konaniach zobral do rúk psychológ, zistil by, že ich upravuje tak, ako potrebuje.Marian K. odmietol, že by odovzdával v bratislavskej väznici motáky svojmu obhajcovi a ten ich zase s inštrukciami odovzdával Tóthovi.uviedol.Stretnutie s advokátom vo výsluchovej miestnosti monitoroval podľa jeho slov príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Z dôvodu bezpečnosti sa s advokátom nerozprával, ale písali si poznámky.Tótha pozná Marian K. ešte z čias únosu syna slovenského prezidenta Michala Kováča mladšieho do Rakúska. Intenzívnejšie sa k nemu začal hlásiť okolo roku 2015, keď podal žalobu na súd v prípade zmeniek TV Markíza. Tóth sa mu údajne sám v roku 2017 ponúkol s tým, že mu potvrdí, že zmenky existovali.vypovedal.