Marian Kollár: Najväčšou výzvou Lengvarského bude rozpočet

Bratislava 12. júla (TASR) – Najväčšou výzvou pre ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) bude v najbližšom období to, ako sa vyrovná s rozpočtom pre rezort zdravotníctva na budúci rok. Myslí si to prezident Slovenskej lekárskej komory (SLK) Marian Kollár. Ako uviedol pre TASR v hodnotení prvých 100 dní šéfa rezortu, cení si Lengvarského snahu robiť veci jasnejšie, ako i jeho zrozumiteľnejšiu komunikáciu.



Šéf Slovenskej lekárskej komory priznal, že je zvedavý, ako sa Lengvarský postaví k najdôležitejším výzvam, ktoré ho budú čakať už v najbližšom období. "Patrí k nim určite stabilizácia zdravotníckych pracovníkov, posilnenie ambulantnej siete, reforma poisťovacieho systému a výstavba nielen univerzitnej nemocnice v Bratislave. Sú to všetko zmeny a výzvy, ktoré si vyžadujú aj finančné prostriedky. Tie budú závisieť od výšky štátneho rozpočtu pre zdravotníctvo na rok 2022 a toto je tá najväčšia výzva," poznamenal s tým, že minister práve v týchto témach musí ukázať svoju úlohu, silu a odhodlanie.



Víta tiež, že ministerstvo zdravotníctva sa opäť vrátilo k dialógu, aj keď nie v takom rozsahu, ako by si SLK predstavovala. Kollár vníma isté rezervy v zapájaní odborných spoločností do práce na zásadných zmenách a zlepšení slovenského zdravotníctva. Negatívne však komora vníma vyjadrenia ministra k očkovaniu niektorými typmi vakcín.



Označila ich za "nešťastné", čo podľa nej zrejme spôsobilo zníženie dôvery v očkovanie ako celku. "Z môjho pohľadu to bol však problém nielen tohto ministra. Som presvedčený, že pri inom postoji, ako i organizácii očkovania sa dalo spraviť oveľa viac a dnes sme mohli byť v tejto otázke už podstatne ďalej," myslí si Kollár.



Poukázal tiež na to, že v rezorte sa zatiaľ nepodarilo naštartovať žiadnu reformu, ktorú zdravotníci očakávali. "Zásadné pozitívne výsledky zatiaľ nemáme prakticky žiadne. Optimalizácia siete, ktorá bola len novým dizajnom predchádzajúcej stratifikácie so všetkými jej bolesťami a ktorá bola predstavená ako základný pilier plánu obnovy, nie je reformou," povedal šéf SLK s dôvetkom, že má vážne nedostatky a že vôbec nerieši základné problémy slovenského zdravotníctva.



Kollár je presvedčený o tom, že Lengvarský má predpoklady na to, aby zmeny dokázal presadiť. Musí sa však obklopiť odborníkmi. "Ak chce byť úspešný, je potrebné začať robiť zásadné a nekompromisné zmeny a s nimi súvisiace rozhodnutia. Som si istý, že nielen s podporou Slovenskej lekárskej komory, ale i s podporou ostatných zdravotníckych organizácií môže počítať," dodal.