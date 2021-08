Marian K. odmietol uzavrieť dohodu o vine a treste

Na snímke Michal Mandzák, právny zástupca Mariana K. prichádza do súdnej siene Okresného súdu (OS) Bratislava I, kde sa začalo hlavné pojednávanie v kauze takzvaných motákov v utorok 10. augusta 2021. Foto: TASR - Jakub Kotian

Na snímke Marian K. prichádza do súdnej siene Okresného súdu (OS) Bratislava I, kde sa začalo hlavné pojednávanie v kauze takzvaných motákov v utorok 10. augusta 2021. Foto: TASR - Jakub Kotian

Tóth: Motákov, ktoré som dostával od Mariana K. z väzby, bolo veľa

Na snímke svedok Peter Tóth prichádza do súdnej siene Okresného súdu (OS) Bratislava I, kde sa začalo hlavné pojednávanie s Marianom K. v kauze takzvaných motákov v utorok 10. augusta 2021. Foto: TASR - Jakub Kotian

O existencii motákov som informoval na jeseň 2018 Branislava Zuriana, uviedol Tóth

Bratislava 10. augusta (TASR) - Pred Okresným súdom (OS) Bratislava I sa začalo hlavné pojednávanie s Marianom K. Podnikateľ Marian K. a jeho obhajcovia odmietli uzavrieť pred Okresným súdom (OS) Bratislava I s prokurátorom Krajskej prokuratúry v Trenčíne dohodu o vine a treste v kauze motákov.vyhlásil Marian K., ktorý zároveň odmietol urobiť vyhlásenie o vine. Následne prokurátor prečítal obžalobu. Marian K. sa mal dopustiť zločinu krivej výpovede a krivej prísahy v štádiu prípravy. Prostredníctvom advokáta Andreja Šabíka posielal motáky exsiskárovi Petrovi Tóthovi v roku 2018 z Ústavu na výkon väzby v Bratislave. Motáky boli určené obhajcovi Marekovi Parovi a ďalšej osobe.zdôraznil obhajca Michal Mandzák.Proces je naplánovaný aj na stredu (11. 8.), pričom súd tieto termíny vytýčil na svojom verejnom zasadnutí 23. júna, keď predbežne prerokoval obžalobu.OS Bratislava I vtedy rozhodol, že sa bude obžaloba posudzovať ako zločin krivej výpovede a krivej prísahy v štádiu prípravy. Pôvodne prokuratúra navrhovala prijať obžalobu zo zločinu marenia spravodlivosti v štádiu pokusu. V utorok ako prvý začal vypovedať Tóth, popoludní by mal vypovedať Šabík a Para.Marian K. mal posielať z väzby motáky cez Tótha. Exsiskár to uviedol vlani na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka. Motáky odovzdal orgánom činným v trestnom konaní na jeseň 2018. Cez takúto korešpondenciu sa mal snažiť Marian K. ovplyvňovať viaceré osoby, aby bol prepustený z väzby a zmenila sa výpoveď v kauze televíznych zmeniek TV Markíza.Na proces v utorok eskortovali príslušníci zásahovej jednotky Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Mariana K. Prítomní sú aj jeho obhajcovia Michal Mandzák, Martin Pohovej. Ako svedok sa zatiaľ dostavil bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Peter Tóth. Prítomný je aj prokurátor Krajskej prokuratúry v Trenčíne.OS Bratislava I v júni rozhodol, že sa bude obžaloba posudzovať ako zločin krivej výpovede a krivej prísahy v štádiu prípravy. Pôvodne prokuratúra navrhovala prijať obžalobu zo zločinu marenia spravodlivosti v štádiu pokusu.Na augustovom pojednávaní by mali postupne vypovedať Tóth, v utorok popoludní advokát Andrej Šabík, obhajca Marek Para, znalci a iní. Obhajoba ešte zváži, či bude trvať na svedkoch ako nitriansky podnikateľ Norbert B. či expremiér Robert Fico.Marian K. je od začiatku tohto roka právoplatne odsúdený na 19 rokov odňatia slobody za falšovanie zmeniek TV Markíza spolu s exriaditeľom televízie Pavlom Ruskom. V kauze vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej ho ŠTS v Pezinku spoločne s Alenou Zs. pôvodne oslobodil v septembri 2020 spod obžaloby. Verdikt nebol právoplatný, vo veci rozhodoval 15. júna Najvyšší súd (NS) SR. Ten rozhodol, že vecou sa bude opätovne zaoberať ŠTS v Pezinku.Koncom júna ho ako ďalšiu osobu obvinili v prípade prípravy vrážd súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a prokurátora Generálnej prokuratúry SR Petra Šufliarskeho.Bývalý námestník kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Peter Tóth priznal, že dostával cez advokáta Andreja Šabíka motáky od podnikateľa Mariana K. Tóth v utorok vypovedal pred Okresným súdom (OS) Bratislava I, ktorý prejednáva kauzu motákov, v ktorej je obžalovaný Marian K.Prvý moták dostal z väzby od podnikateľa v roku 2018. Išlo o papierik s inštrukciami, aby išiel za jeho bývalou manželkou.povedal Tóth.Motákov bolo podľa jeho slov veľmi veľa, Tóth ich odovzdal orgánom činným v trestnom konaní.uviedol Tóth. Para mal údajne zabezpečiť, aby prostredníctvom európskych justičných orgánov prerušili konanie voči Marianovi K. na Špecializovanom trestnom súde v kauze televíznych zmeniek TV Markíza.Motáky začal Tóth okrem tých, ktoré zničil, odovzdávať potom, ako sa objavili informácie o možnom zapojení Mariana K. a Aleny Zs. v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka.Tóth vypovedal, že Mariana K. spoznal ako novinár denníka Sme v roku 1995, keď sa venoval témam zavlečeniu Michala Kováča mladšieho do cudziny a prvej kauze podvodu na Technopol. Neskoršie sa zblížili počas sporu o vlastnícke práva TV Markíza.skonštatoval exsiskár.Stretnutia sa mali zintenzívniť od roku 2016. Marian K. vtedy uvažoval o založení politickej strany a chcel si pripraviť mediálnu platformu a získať si dôveru na verejnosti. Tóth podrobne vypovedal o sporoch o vlastnícke práva TV Markíza a tom, ako Marian K. chcel v budúcnosti profitovať na delení práv a existencii zmeniek, za ktoré bol odsúdený.Bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby (SIS) Peter Tóth o existencii motákov, ktoré posielal z väzby obžalovaný podnikateľ Marian K., informoval na jeseň 2018 exriaditeľa NAKA Branislava Zuriana. Tóth o tom vypovedal na Okresnom súde (OS) Bratislava I, ktorý od utorka pojednáva kauzu motákov.Motáky podľa jeho slov Zurian zhodnotil ako závažné. Tóth ich po výsluchoch odovzdal spolu s telefónmi Mariana K. orgánom činným v trestnom konaní.Tóth po svojej takmer dvojhodinovej výpovedi najskôr odmietol napriek hrozbe pokuty odpovedať na otázky obhajoby. Napokon na niektoré odpovedal čiastočne. Podľa jeho slov s Marianom K. z väzby dosť často telefonoval. Motáky mu mal posielať cez advokáta Andreja Šabíka.Boli v nich inštrukcie, ako má konať v prospech Mariana K., ktorý bol vtedy obvinený v kauze falšovania televíznych zmeniek. Marian K. mal ideu, aby v jeho prospech vypovedal exriaditeľ SIS Vladimír Mitro.Po Tóthovi by mal v utorok vypovedať aj podnikateľ Jozef Dučák. Proces je naplánovaný aj na stredu (11. 8.). OS Bratislava I obžalobu posudzuje ako zločin krivej výpovede a krivej prísahy v štádiu prípravy.