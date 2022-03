Mariána K. z prijímania úplatkov usvedčuje expolicajt B. Slobodník

Banská Bystrica 11. marca (TASR) – Výpoveďou svedka Bernarda Slobodníka, ktorého v nepriestrelnej veste priviedli v piatok kukláči na Špecializovaný trestný súd, pracovisko Banská Bystrica, pokračoval proces s bývalým policajným vyšetrovateľom Mariánom K. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry ho viní z dvoch skutkov - zločinu prijímania úplatku a obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku v spolupáchateľstve.



Marián K. je obžalovaný z prijatia úplatku vo výške 25.000 eur od nitrianskeho podnikateľa Norberta B. prostredníctvom bývalého riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície NAKA Slobodníka za to, že pomôže príbuznému exministra Petra Žigu. V druhom skutku sa mu kladie za vinu, že prijal úplatok vo výške 200.000 eur od bývalého riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta M.



Slobodník vypovedal, že peniaze Mariánovi K. dal. Potvrdil stretnutie v bratislavskom hoteli, kde mal byť okrem neho obžalovaný, Norbert B. a exminister Peter Žiga s príbuzným. Podľa neho dôvodom finančnej odmeny mala byť snaha, aby sa Štefan Žiga, ktorého firma údajne figurovala v rozsiahlej ekonomickej trestnej činnosti daňového charakteru, vyhol obvineniu. Peniaze dostali za to, že spoločne s Mariánom K. ako vyšetrovateľom prejavili „iniciatívu“.



Obžalovaný uviedol, že svedok klame. Slobodník však tvrdil, že vypovedá tak ako predtým, akurát vtedy nehovoril všetky informácie. Je už na dôchodku, nie všetko si detailne pamätá, uvádza vraj pravdu a nikto ho nikdy na výpoveď nenavádzal.



„Ja som sa ku všetkému priznal, ku všetkým úplatkom, ktoré som dostal, a vrátil som ich,“ reagoval Slobodník zvýšeným hlasom smerom k obhajobe Mariána K., ktorá ho spochybňovala ako svedka aj konzistentnosť jeho výpovede.



Exminister Žiga predčasom na ŠTS vypovedal, že na žiadnom takom stretnutí, kde sa mali preberať finančné odmeny, ktoré mali pomôcť jeho príbuznému, nikdy nebol. Akékoľvek podozrenia na adresu príbuzného, ktorý mal byť zapletený do protiprávnej činnosti, sa dozvedel iba z médií. Obžalovaného vraj nepozná.



Marián K. takisto tvrdí, že nikdy spomínané stretnutie v hoteli nebolo a je nevinný. Zadržali ho v rámci policajnej akcie Judáš a počas nej i ďalších vysokopostavených policajných funkcionárov. Bol obvinený aj v rámci policajnej akcie Očistec.