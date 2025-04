Mark Dann zaujal svetové vydavateľstvo, klip nakrúcali v Indonézii

Bratislava 12. apríla (TASR) - Let me die je názov hudobnej novinky, ktorou potešil svojich fanúšikov slovenský producent, skladateľ a DJ Mark Dann. Skladba vyšla pod krídlami jedného z najväčších svetových vydavateľstiev - švédskeho Warner Music Nordic.



„Som rád, že sme oslovili aj zahraničie. Žijem si svoj sen, sníval som o tom celý život. Novej piesni sa darí na Slovensku aj v zahraničí, postupne sa rozbieha v rádiách, mám veľkú radosť,“ povedal pre TASR Marek Danko, rodák z Lučenca vystupujúci pod umeleckým menom Mark Dann. Za svoju tvorbu získal niekoľko zlatých a platinových platní, roky sa jeho skladby držia na popredných priečkach rádiových hitparád, aktuálne mu patrí ocenenie CZ/SK DJ roka 2024 na hudobných cenách českej Evropy 2.



Tanečnú novinku označil za skladbu so smutným príbehom. „Je to o dvoch ľuďoch, ktorí sa do seba zaľúbili, akurát im osud neprial. Dievča ťažko ochorie, nakoniec zomiera a chlapec to ťažko znáša. Jediné prianie dievčaťa je to, aby chlapec žil svoj život, išiel ďalej bez ohľadu na to, či tu ona bude alebo nie,“ priblížil autor skladbu, na ktorej 29-ročný umelec vyhľadávajúci mladé spevácke talenty spolupracoval s Giovannim Riccim. „Je to veľmi talentovaný chalan, už v minulosti sme spolupracovali pri pesničke In my Mind. Tej sa veľmi darilo aj v zahraničí, hrali ju nemecké, rakúske, chorvátske rádiá,“ pripomenul Mark Dann.



Novú skladbu sprevádza v zahraničí vyprodukovaný videoklip, ktorý rozpráva „silný príbeh lásky, straty a nádeje“. Nakrúcali ho v Indonézii bez účasti slovenského skladateľa a producenta, ktorý oslovil tamojšieho režiséra Doniho Irawana, aby vytvoril dojímavý príbeh dvoch mladých ľudí z Ázie. „Pracovali sme na diaľku, poslal som mu scenár, moju víziu, vyberali sme spolu hercov, on to celé zrežíroval. Som veľmi rád, že videoklip vyzerá tak, ako vyzerá,“ netají spokojnosť s vizuálnou podobou piesne Mark Dann, ktorý v lete 2023 odohral svoj megakoncert pred 25.000 ľuďmi ako predskokan americkej kapely Imagine Dragons na hlavnom pódiu Lovestream festivalu v Bratislave.



Mark Dann je aj veľkou súčasťou Mira Jaroša a jeho projektov, odkedy ho Miro objavil v talentovej školskej súťaži. Spolupráca trvá 12 rokov hlavne v detskom projekte, Mark je spoluautorom väčšiny detských hitov Jaroša, ako klavirista pôsobí aj v jeho kapele. „Miro je človek, ktorý ma zasvätil do hudobného sveta, to si veľmi vážim. Je to môj ´hudobný otec´, keď niečo potrebujem a obrátim sa naňho, vždy mi dá cenné rady, je to veľmi dôležitý človek v mojom živote,“ uzavrel.





Link na videoklip: www.youtube.com/watch?v=9QPKcpJqq1Y