Markíza, Expres a Nový čas boli vlani najsledovanejšie slovenské médiá

Bratislava 3. marca (TASR) - Televízia Markíza, Rádio Expres, denník Nový Čas, týždenníky Plus 7 dní a Báječná žena, dvojtýždenník TV Max a mesačníky Zdravie a Záhradkár boli vlani najčítanejšími a najsledovanejšími slovenskými elektronickými a printovými médiami. Vyplýva to z výsledkov národného prieskumu spotreby, médií a životného štýlu Market & Media & Lifestyle – TGI za rok 2019, ktoré v utorok zverejnila spoločnosť Median SK. Prieskum realizovala na vzorke 8353 respondentov, občanov SR vo veku 14 - 79 rokov v termíne od 7. januára do 15. decembra 2019. TASR o tom informovala PR manažérka Linda Kleinertová.



Celková čítanosť celoštátnych denníkov dosiahla 30 percent populácie. Prvú pozíciu si držal Nový Čas so 14 percentami, nasledovali denníky Plus jeden deň a Pravda (zhodne po 6 percent). Na ďalších miestach boli Sme (5 percent), Šport (4 percentá), Hospodárske noviny a Denník N (oba zhodne po 3 percentá).



Podiel čítanosti týždenníkov na populácii bol 34 percent. Najčítanejšími boli Plus 7 dní a Báječná žena (zhodne po 6 percent), nasledujú Život a Nový Čas pre ženy (zhodne po 5 percent). Na ďalších miestach sa umiestnili Slovenka a Eurotelevízia (zhodne po 3 percentá) a Nový Čas nedeľa (2 percentá). Sieť týždenníkov Regionálne noviny (Region PRESS) dosiahla 8 percent a sieť Petit Press MY noviny 4-percentnú čítanosť.



Podiel čítanosti dvojtýždenníkov predstavoval 17 percent populácie. Najčítanejším titulom bol TV Max (5 percent), za ním Relax a Tele plus (zhodne po 3 percentá). Nasledovali Bratislavské noviny (2 percentá) a Stop, Váš TV Program a Žena a život (zhodne po 1 percente). Sieť titulov ECHO Dvojtýždenníky mala čítanosť 3 percentá.



Podiel čítanosti mesačníkov predstavoval 44 percent populácie. Najčítanejšími boli Zdravie a Záhradkár (zhodne po 6 percent), za nimi nasledovali Eva, Nový Čas Krížovky a Emma (zhodne po 4 percentá). Ďalšie miesta obsadili Napínavé krížovky a Lepšie bývanie (zhodne po 3 percentá).



Celková počúvanosť rádií v parametri "počúval včera" predstavovala 58 percent populácie. Prvú pozíciu si udržalo Rádio Expres s 18 percentami, nasleduje Rádio Slovensko (16 percent), Fun rádio (10 percent). Rádio Europa 2, Rádio Vlna a Rádio Jemné získali zhodne po 7 percent a Rádio Regina dosiahlo 6 percent. V parametri "počúval posledný týždeň" bolo na prvých troch miestach poradie - Rádio Expres (36 percent), Rádio Slovensko (27 percent) a Fun rádio (25 percent). Aj v parametri "podiel na trhu" boli na prvých troch miestach Rádio Expres (22 percent), Rádio Slovensko (21 percent) a Fun rádio (12 percent).



Sumárna sledovanosť všetkých televízií bola 74 percent, televíziu v uvedenom období sledovalo 3,3 milióna divákov. Televízii Markíza so 40 percentami patrila prvá pozícia, druhá bola TV Joj (28 percent) a tretia verejnoprávna Jednotka RTVS (19 percent). Rovnaké poradie obsadili tieto tri televízne stanice aj v parametri podiel na trhu, TV Markíza (32 percent), TV Joj (20 percent), Jednotka RTVS (13 percent).