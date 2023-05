Martin Harich predstavuje novinku Birdstrike

Bratislava 7. mája (TASR) - Slovenský muzikant a producent Martin Harich predstavuje novú pieseň Birdstrike. Skladba je dojímavou baladou, s ktorou prichádza hudobník s anglickým textom a švédskym vydavateľstvom.



"Birdstrike znamená veľmi špecifickú a zriedkavú situáciu v letectve, pri ktorej kŕdeľ vtákov príde do kontaktu s motorom lietadla. Možno to neznie ako pesnička, ale symbolizuje to emócie voči veciam, ktoré nám nečakane prídu do cesty," hovorí Harich.



"Birdstrike je pieseň o vzťahoch v 21. storočí, v ktorých žijeme rozpoltené online a offline životy, a o tom, ako veľmi (ne)poznáme človeka, s ktorým sa ráno prebúdzame do nového dňa," dodáva spevák.



Harich začal svoju kariéru v roku 2011, keď sa ako tínedžer stal finalistom Česko-slovenskej Superstar. Od tej doby vydal sedem albumov v slovenčine a minialbum Blue, ktorý bol jeho prvým dielom v angličtine. Za 12 rokov sa vypracoval na jedného z najaktívnejších slovenských hudobníkov, ktorý pôsobí doma aj v zahraničí. Svedčí o tom i jeho úspech v britskom X-factore, či ocenenia za autorskú tvorbu na festivaloch Carpathia v Poľsku, Moon & Stars vo Švajčiarsku, Street Music Satu Mare v Rumunsku, YouthVision v Azerbajdžane, Frivolus v Slovinsku alebo Live at Heart vo Švédsku. Práve po Live at Heart sa dostal do pozornosti vydavateľstva Docks Music, pod ktorým dnes vydáva svoju novinku Birdstrike.



Videoklipy pravidelne nahráva na mobilný telefón počas svojich ciest. Dej klipu, ktorý obsahuje množstvo šteklivých záberov, vznikal v USA, predovšetkým v národnom parku Death Valley.











Videoklip Birdstrike: https://www.youtube.com/watch?v=bDJFYCCVdqU