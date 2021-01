Martin Harich predstavuje novinku Simple Song

Bratislava 9. januára (TASR) - Martin Harich strávil za posledné dva roky niekoľko mesiacov v Spojených štátoch, kde v New Yorku komponoval libreto k muzikálu Christmas Carol. Plánovanú premiéru muzikálu však prekazila pandémia a odsunula ju na ďalšie Vianoce. Pobyt v USA tak využil aj na skladanie vlastných piesní a cestovanie po kontinente. A práve atmosféra krajiny s nádychom slobody ho inšpirovala k novinkovému singlu Simple Song, v ktorom sa nezaprie vplyv americkej country scény. Spevák tak pokračuje vo svojej anglickej tvorbe a nadväzuje na minuloročné EP Blue so skladbami Serious Trouble alebo Fight For You. TASR o tom informovala manažérka Milana Kadlčíková.



„Do skladby Simple Song som schoval veľa pocitov. Je však predovšetkým o tom, ako sedím v noci potichu na balkóne, na zamračenom nebi hľadám nejaké hviezdy a snívam o slobode, ktorá je síce na dohľad, ale tak trocha zahmlená. Ale aj napriek tomu je to celkom veselá pieseň. Aj my sami vieme, že tento pocit nie je smutný, je to iba pocit, že nám chýba niečo, čo sme mali ešte pred pár mesiacmi každý deň ako na počkanie. Celkom jednoduchý pocit,“ uviedol pre médiá Harich a dodal: „Neskrývam fakt, že ma americká country scéna ovplyvnila. Nie je to práve inšpirácia, čo nás dvihne zo stoličky a niekedy núti zbaliť si kufre? Počas pandémie práve toto objavovanie chýbalo nejednému z nás. A tak, ako sme všetci žili viac zo spomienok, vznikla táto pieseň.“



Rok 2020, ktorý sa niesol v duchu obmedzenia pohybu a bez možnosti koncertovania, využil Harich najmä na ďalšiu autorskú tvorbu. Na začiatku roka vydal anglické EP Blue, ktoré je ovplyvnené hlavne cestovaním a tiež hraním na ulici vo svetových metropolách. Počas leta poslal do sveta album Tulák, v ktorom sa vrátil na chvíľu k slovenčine a ktorý nahral sám v záhradnom domčeku počas nútenej karantény. Tulák nesie v sebe Harichove tradičné ľahké melancholické balady a bol vydaný vďaka silnej podpore fanúšikov, ktorí naň prispeli prostredníctvom crowdfundingového projektu.