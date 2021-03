Martin K. je v policajnej cele, čaká sa na návrh prokurátora ÚŠP

Bratislava 12. marca (TASR) - Finančník Martin K., obvinený počas policajnej akcie Dobytkár, sa aktuálne nachádza v cele policajného zaistenia. TASR to potvrdil jeho obhajca Dušan Ivan.



Martina K. vo štvrtok (11. 3.) krátko po prepustení z väzby v Leopoldove zadržali a obvinili v inej trestnej veci. "Ak prokurátor podá návrh na vzatie do väzby, tak mi ho doručia. Potom sudca Špecializovaného trestného súdu v Pezinku (ŠTS) ma upovedomí o termíne rozhodovania o väzbe. Pričom 48-hodinová lehota uplynie v sobotu tesne popoludní. Takže dovtedy musí byť podaný návrh na vzatie do väzby. Potom plynie sudcovi ďalšia zákonná lehota. Predpokladám, že najneskôr do nedele by sme mohli mať rozhodnuté o tom, či pôjde do väzby," objasnil advokát.



Nové obvinenie sa týka skutku ešte z roku 2017 a opiera sa o výpovede dvoch kajúcnikov. "Jeden z ich už bol 5. mája 2019 vypočutý a ďalší dvaja obvinení doteraz vypočutí neboli," zdôraznil pre TASR Ivan. Podľa mediálnych správ mal Martin K. prijať úplatok vo výške 180.000 eur za sprostredkovanie agrodotácií.



Martina K. vo štvrtok prepustil Najvyšší súd (NS) SR z väzby na slobodu. NS SR zrušil uznesenie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica z 26. februára. Väzbu Martinovi K. aj bývalému riaditeľovi Pôdohospodárskej platobnej agentúry Jurajovi K. ŠTS vlani v novembri predĺžil do 1. apríla.



Počas akcie Dobytkár Národná kriminálna agentúra (NAKA) do polovice júla 2020 obvinila 21 fyzických a sedem právnických osôb. Všetky čelia obvineniu z korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Výška zdokumentovaných úplatkov dosiahla takmer 10,5 milióna eur. Väzobne stíhajú sedem ľudí. Juraj K. je od 4. februára na slobode po desiatich mesiacoch strávených vo väzbe.