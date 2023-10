Bratislava 12. októbra (TASR) - Najznámejší slovenský foodbloger Martin Pyco Rausch vydáva svoju štvrtú kuchársku knihu, v ktorej ponúka 70 rôznych receptov. Do života ju uviedol v spoločnosti svojej odbornej garantky, odborníčky na zdravú stravu, Silvie Horeckej. Kniha Treba si variť je výnimočnou v tom, že všetky recepty nielen vymyslel, uvaril, ale aj odfotil samotný autor.



Najúspešnejší foodbloger sa vracia s knihou receptov, ktoré pošteklia všetky chuťové poháriky čitateľa. Je nabitá najobľúbenejšími receptami, ktoré Pyco Rausch testoval celé roky s viac ako 100.000 ľuďmi, ktorí ho sledujú na sociálnych sieťach. Navyše, pridal novinky, rady a zážitky. Nechýbajú odborné poznámky Silvie Horeckej a ani fotografie, do ktorých by sa čitateľ najradšej zahryzol.



"Každý rok chcem byť lepší, šikovnejší a kreatívnejší. Od trilógie Moje jedlo prešlo sedem rokov a chcem, aby hneď po otvorení novej knihy každý pochopil, kam som sa posunul. Inšpirujme sa navzájom," hovorí autor.



Pyco Rausch má na konte už tri mimoriadne úspešné kuchárske knihy. Následne sa pustil do videotvorby a jeho recepty na sociálnych sieťach získali viac ako 100.000 sledovateľov. Získal dve prestížne ocenenia Social Awards Slovakia (SOWA) v ankete najobľúbenejších influencerov slovenského internetu. Sám nakrúca aj fotografuje všetky jedlá a dezerty.