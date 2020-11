Sudca ŠTS predĺžil väzbu dvom obvineným v kauze Dobytkár

Bratislava 5. novembra (TASR) - Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku predĺžil väzbu finančníkovi Martinovi K. a bývalému riaditeľovi Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jurajovi K. obvineným v kauze Dobytkár, do 1. apríla 2021. TASR o tom informoval Roman Balco, obhajca zastupujúci obvineného Juraja K. Rozhodnutie nie je právoplatné.



Obaja obvinení podali voči rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Najvyšší súd (NS) SR. "Sudca pre prípravné konanie predĺžil väzbu aj Martina K., aj Juraja K. do 1. apríla. Keďže obaja naši klienti aj s kolegom nesúhlasia s týmto rozhodnutím, podali sťažnosť a považujú to nepochybne za dlhodobé porušovanie ich práv," povedal obhajca Martina K. Dušan Ivan. TASR potvrdila predĺženie väzby na základe návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry aj hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



Sudca pri ústnom odôvodnení podľa neho nepovedal nič konkrétne k existencii dôvodov väzby. "Povedal, že trvajú, napriek tomu, že pri predlžovaní väzby platia omnoho prísnejšie podmienky ako pri rozhodovaní o väzbe, keď sa obvinený berie do väzby. Bližšie asi bude odôvodnené v písomnom vyhotovení rozhodnutia," dodal advokát.



"Podľa môjho názoru ide o smutnú realitu týchto dní, keď v mene boja proti korupcii sú dlhodobo a vážne porušované práva na obhajobu, je porušovaný trestný poriadok. Je to zrejme požiadavka tejto doby, avšak ako profesionál sa na to pozerám veľmi smutne," uviedol médiám obhajca Balco.



Sudca začal rozhodovať v stredu (4. 11.) popoludní. Prokurátor ÚŠP navrhoval dvojici predĺžiť lehotu z dôvodu kolúznej väzby o ďalších sedem mesiacov.



O väzobnom stíhaní Juraja K. a Martina K. rozhodol NS SR v polovici mája. Súd zamietol sťažnosti obvinených voči aprílovému rozhodnutiu ŠTS v Pezinku ako nedôvodné. Stíhaní sú pre pokračovací obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku spolupáchateľstvom. NS SR vtedy neprijal písomný sľub Martina K. a ani peňažnú záruku vo výške 200.000 eur.



Dvojicu zadržali 22. apríla v rámci policajnej akcie Dobytkár. Počas nej Národná kriminálna agentúra (NAKA) do polovice júla obvinila 21 fyzických a sedem právnických osôb. Všetky čelia obvineniu z korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Výška zdokumentovaných úplatkov dosiahla takmer 10,5 milióna eur. Väzobne stíhajú sedem ľudí.



Na začiatku júla polícia v rámci akcie zadržala aj nitrianskeho podnikateľa Norberta B. a podnikateľa Petra K. Pôvodne Norberta B. sudca pre prípravné konanie ŠTS Michal Truban do väzby nezobral. Trojčlenný senát NS SR však 9. júla vyhovel sťažnosti prokurátora ÚŠP voči rozhodnutiu Trubana a Norberta B. do väzby zobral. Deň nato zobral do väzby aj Petra K.