Marušiak nepovažuje 1. kolo za prekvapenie, v 2. kole čaká ostrý boj

Bratislava 24. marca (TASR) - Prvé kolo prezidentských volieb neprinieslo veľké prekvapenie, opozícii sa podarilo mobilizovať voličov v mestách. Pre TASR to skonštatoval politológ Slovenskej akadémie vied (SAV) Juraj Marušiak. Od kampane pred druhým kolom očakáva ostrý súboj kandidátov, výsledok môže byť podľa neho tesný.



"Dvojica kandidátov, ktorí sa do druhého kola dostali, nie je žiadnym prekvapením, pretože to dlhodobo napovedali preferencie. V podstate všetci ostatní kandidáti boli bez šance sa dostať do druhého kola," uviedol politológ s tým, že do úvahy pripadal vo veľmi odvážnych predstavách ešte Štefan Harabin. Myslí si, že Korčokovi a opozícii sa podarilo efektívne mobilizovať najmä mestských voličov. Súvis vidí aj s protestami proti vláde či novele Trestného zákona, hoci organizátori to explicitne nespájali s podporou Korčoka.



Čo sa týka druhého kola, Marušiak očakáva ostrý a tvrdý boj. "Výsledok môže byť veľmi, veľmi tesný, a preto si netrúfam predpovedať, kto bude víťaz," povedal. V prospech Korčoka hovorí podľa neho náskok nad protivníkom, no Pellegrini ešte môže získať voličov neúspešných kandidátov. "Tam je absolútne jasné, že tí, ktorí volili Štefana Harabina, určite v druhom kole Ivana Korčoka voliť nebudú. Čiže to je významný zdroj hlasov a to isté sa dá povedať o voličoch Kristiána Forróa," poznamenal. Pri voličoch Jána Kubiša a Igora Matoviča je to podľa neho otázne.



Pellegrinimu by podľa Marušiaka mohlo v kampani pred druhým kolom uškodiť väčšie angažovanie sa premiéra a lídra Smeru-SD Roberta Fica. Poznamenal, že síce sa spojenie Hlasu-SD a Smeru-SD v koalícii zatiaľ na preferenciách Hlasu-SD neprejavilo, pri Pellegrinim sa aj vďaka opozícii konštruuje obraz nesamostatného politika a vazala práve Fica.



Pomerne vysokú účasť v prvom kole mohla podľa Marušiaka spôsobiť aj silná polarizácia spoločnosti. "Ak teda nerátame Štefana Harabina, tak v podstate všetci ostatní kandidáti dopadli vyslovene zanedbateľne, ich podpora bola minimálna," uviedol. Dodal, že už pred prvým kolom sa spoločnosť rozštiepila najmä do dvoch táborov Korčoka a Pellegriniho. Aj tu podľa neho mohla zohrať úlohu mobilizácia na protestoch a spoločenská situácia. Dodal, že hoci Korčok sám osebe nevzbudzuje silné emócie, bola tu silná motivácia opozičných voličov. "Ak bude chcieť druhá strana vyvolať takéto emócie, tak naozaj musí ísť do kampane veľmi tvrdým 'harabinovským' štýlom," poznamenal Marušiak.



Rovnako vysoká účasť sa podľa neho dá očakávať aj v druhom kole, pokiaľ voliči Korčoka neupadnú do letargie či pocitu, že víťazstvo majú vo vrecku.



Do druhého kola prezidentských volieb postúpili Ivan Korčok, ktorý získal 42,51 percenta hlasov, a Peter Pellegrini so ziskom 37,02 percenta hlasov. Volebná účasť dosiahla 51,91 percenta.