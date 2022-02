Marušiak: Putinova politika priamo i nepriamo smeruje proti záujmom SR

Na archívnej snímke z 29. júna 2015 Juraj Marušiak. Foto: TASR Lukáš Grinaj

Bratislava 22. februára (TASR) - Politika ruského prezidenta Vladimira Putina priamo aj nepriamo smeruje proti slovenským záujmom. V súvislosti s aktuálnym vývojom rusko-ukrajinského konfliktu to pre TASR uviedol Juraj Marušiak z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied (SAV). Poukázal napríklad na vplyv konfliktu na Ukrajine na kvalitu demokracie na Slovensku, hrozbu oživenia snáh o prepisovanie hraníc či rast cien energetických surovín.Udalosti na Ukrajine majú podľa politológa vplyv na vnútropolitický vývoj a prispievajú k formovaniu nových konfliktných línií vo vnútri Európskej únie, nielen v postkomunistických štátoch.poznamenal. Ďalším dôsledkom je podľa neho rast cien energetických surovín, čo je aj v záujme Ruska, keďže jeho ekonomika je závislá od príjmov z ich exportu.Ruská politika voči Ukrajine môže podľa Marušiaka tiež oživovať teritoriálny revizionizmus v regióne. Poukázal na súbežne prebiehajúci konflikt medzi entitami v Bosne a Hercegovine, kde Republika srbská podporovaná Moskvou podniká praktické kroky k odštiepeniu. Ako zhodnotil, táto politika má negatívny vplyv aj na integráciu Srbska do Európskej únie.Podľa politológa nemožno ignorovať ani blízkosť stanovísk Maďarska a Ruska.zhodnotil.V prípade pokračovania vojenskej konfrontácie alebo jej hrozby sa podľa neho štáty na východnej hranici musia pripraviť na prílev nových migrantov z Ukrajiny.podotkol.Pondelkový (21. 2.) prejav ruského prezidenta hodnotí Marušiak ako Putinov politický program na najbližšie roky, v ktorom jasne naznačil, že suverenitu Ukrajiny nerešpektuje.zhodnotil. V súvislosti s uznaním separatistických území na východe Ukrajiny politológ spomenul teóriu, že môže ísť o ruskú "exit strategy" (únikovú stratégiu), ktorá Moskve umožnila si v konflikte, ktorý sama vyvolala, obstáť bez straty tváre.Efektivita avizovaných sankcií voči Rusku závisí podľa Marušiaka od ich časovej účinnosti a od toho, do akej miery sa bude schopná EÚ a jej jednotlivé štáty vrátane Slovenska odpútať od závislosti od ruských energetických surovín.myslí si.Ruská federácia uznala nezávislosť separatistických entít na východe Ukrajiny - tzv. Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky. Lídri Francúzska, Nemecka a Spojených štátov označili rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina zaa avizujú, že to nezostane bez odpovede. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj považuje krok Kremľa zaUkrajiny. Podobný názor má aj generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres.