Marušiak: V dejinách súčasnosti je rok 1989 najvýznamnejším dátumom SR

Bratislava 16. novembra (TASR) - V dejinách súčasnosti je rok 1989 najvýznamnejším dátumom pre Slovensko, a to z hľadiska politického, ekonomického aj sociálneho vývoja. Pre TASR to zhodnotil politológ Juraj Marušiak. Posolstvom 17. novembra pre dnešnú dobu podľa neho je, že v konečnom dôsledku majú budúcnosť v rukách občania, sú zodpovední sami za seba a zodpovedajú aj za osud krajiny.



"Rokom 1989 sa v slovenskej spoločnosti zmenilo úplne všetko. Zmenil sa absolútne politický systém, ekonomický systém, zmenila sa geopolitická orientácia krajiny, začala sa meniť sociálna štruktúra spoločnosti," uviedol. Dôsledkom týchto zmien bol podľa neho aj vznik samostatnej SR. "Bez pádu komunistického režimu a bez nastolenia demokracie by samostatné Slovensko určite vzniknúť nemohlo, alebo by to bolo veľmi ťažké," doplnil.



Ako skonštatoval, v súčasnosti je dôležitou otázkou, či sa na Slovensku podarí udržať demokraciu. "Existujú veľmi silné tendencie spochybniť ju, zbaviť legitimity. Napokon, aj najnovšie úvahy o zmene politického systému smerujú k oslabeniu politickej súťaže, k tomu, aby bolo vylúčených čo najviac politických protivníkov, čo je úplne v rozpore s tým, k čomu sme sa hlásili ešte v novembri 1989," dodal Marušiak.