< sekcia Slovensko
Marušiak:Návšteva Rubia v Bratislave môže zvýšiť viditeľnosť Fica v EÚ
Ako doplnil, Rubio sa stretne s politikmi, ktorí vystupujú kriticky voči viacerým aktivitám EÚ, či už v prípade energetickej politiky, ale najmä v súvislosti s vojnou na Ukrajine.
Autor TASR
Bratislava 14. februára (TASR) - Návšteva amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia v Bratislave môže zvýšiť viditeľnosť predsedu slovenskej vlády Roberta Fica (Smer-SD) v Európskej únii (EÚ). Pre TASR to skonštatoval politológ zo Slovenskej akadémie vied Juraj Marušiak v súvislosti s nedeľnou (15. 2.) návštevou Rubia na Slovensku. Rovnako tak to vníma v prípade pondelkového (16. 2.) stretnutia s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom v Budapešti.
„Marco Rubio cestuje do Európy na bezpečnostnú konferenciu v Mníchove. Už samotný fakt, že USA bude zastupovať on a nie James Vance (americký viceprezident, pozn. TASR) alebo Steve Witkoff (osobitný vyslanec, pozn. TASR), možno čítať ako ústretové gesto voči predstaviteľom EÚ, keďže Rubio vystupuje v porovnaní s uvedenými dvoma umiernenejšie,“ uviedol Marušiak. Túto „ústretovosť“ však podľa neho kompenzuje fakt, že Rubio popri ceste do Mníchova plánuje návštevu Budapešti a Bratislavy, ktoré sa v súčasnosti podľa politológa stávajú najotvorenejšími spojencami amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Ako doplnil, Rubio sa stretne s politikmi, ktorí vystupujú kriticky voči viacerým aktivitám EÚ, či už v prípade energetickej politiky, ale najmä v súvislosti s vojnou na Ukrajine. „Návšteva môže zvýšiť Ficovu viditeľnosť v EÚ, posilniť jeho potenciál pri vyvíjaní nátlaku na inštitúcie EÚ a jej členské štáty. To isté platí aj v prípade Viktora Orbána,“ skonštatoval. Pri návšteve Budapešti vidí priestor pre deklarovanie podpory Orbánovi a jeho politickému kurzu v kontexte blížiacich sa parlamentných volieb v Maďarsku.
Popri už spomínanej ideologickej a symbolickej dimenzii môže byť predmetom rokovaní podľa politológa energetická politika, napríklad snaha Slovenska o získanie partnerov na výstavbu ďalšej jadrovej elektrárne, resp. vojna na Ukrajine. „Je pozoruhodné, ako málo konkrétne informujú predstavitelia SR o kontaktoch s takým štátom, akým sú USA,“ podotkol Marušiak. Predpokladá, že "Rubiova cesta sleduje doterajšie ciele Trumpovej administratívy vo vzťahu k EÚ. „T. j. posilňovanie jej vnútorných konfliktov, aj keď azda inými prostriedkami než ako vyslaním Vancea pred rokom,“ dodal.
Americký minister zahraničných vecí sa má v nedeľu v Bratislave stretnúť s najvyššími štátnymi predstaviteľmi SR. Následne má odcestovať do Maďarska a stretnúť sa s Orbánom.
„Marco Rubio cestuje do Európy na bezpečnostnú konferenciu v Mníchove. Už samotný fakt, že USA bude zastupovať on a nie James Vance (americký viceprezident, pozn. TASR) alebo Steve Witkoff (osobitný vyslanec, pozn. TASR), možno čítať ako ústretové gesto voči predstaviteľom EÚ, keďže Rubio vystupuje v porovnaní s uvedenými dvoma umiernenejšie,“ uviedol Marušiak. Túto „ústretovosť“ však podľa neho kompenzuje fakt, že Rubio popri ceste do Mníchova plánuje návštevu Budapešti a Bratislavy, ktoré sa v súčasnosti podľa politológa stávajú najotvorenejšími spojencami amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Ako doplnil, Rubio sa stretne s politikmi, ktorí vystupujú kriticky voči viacerým aktivitám EÚ, či už v prípade energetickej politiky, ale najmä v súvislosti s vojnou na Ukrajine. „Návšteva môže zvýšiť Ficovu viditeľnosť v EÚ, posilniť jeho potenciál pri vyvíjaní nátlaku na inštitúcie EÚ a jej členské štáty. To isté platí aj v prípade Viktora Orbána,“ skonštatoval. Pri návšteve Budapešti vidí priestor pre deklarovanie podpory Orbánovi a jeho politickému kurzu v kontexte blížiacich sa parlamentných volieb v Maďarsku.
Popri už spomínanej ideologickej a symbolickej dimenzii môže byť predmetom rokovaní podľa politológa energetická politika, napríklad snaha Slovenska o získanie partnerov na výstavbu ďalšej jadrovej elektrárne, resp. vojna na Ukrajine. „Je pozoruhodné, ako málo konkrétne informujú predstavitelia SR o kontaktoch s takým štátom, akým sú USA,“ podotkol Marušiak. Predpokladá, že "Rubiova cesta sleduje doterajšie ciele Trumpovej administratívy vo vzťahu k EÚ. „T. j. posilňovanie jej vnútorných konfliktov, aj keď azda inými prostriedkami než ako vyslaním Vancea pred rokom,“ dodal.
Americký minister zahraničných vecí sa má v nedeľu v Bratislave stretnúť s najvyššími štátnymi predstaviteľmi SR. Následne má odcestovať do Maďarska a stretnúť sa s Orbánom.