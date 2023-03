Máš 18 rokov? Vďaka DiscoverEU získaš lístok na vlak a spoznáš Európu

Bratislava 19. marca (TASR) – Aj mladí Slováci, ktorí majú práve 18 rokov, sa môžu zúčastniť projektu DiscoverEU. "Jeho cieľom je poskytnúť mladým ľuďom vo veku 18 rokov cestovateľskú skúsenosť, ktorá v nich podporí pocit príslušnosti k Európskej únii (EÚ) a umožní im objavovať rozmanitosť Európy, jej kultúrne dedičstvo a históriu," pripomína Európsky portál pre mládež.



Prihlásiť sa je možné do 29. marca, v tento deň najneskôr do 12.00 h. Do iniciatívy DiscoverEU sa môžu zapojiť len mladí ľudia, ktorí sa narodili v období od 1. júla 2004 (vrátane) do 30. júna 2005 (vrátane).



"Európska komisia a Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) vyberú na jar najmenej 35.000 mladých ľudí, ktorí spĺňajú kritériá pre získanie cestovného poukazu," informuje portál. "S tým budú môcť od 15. júna 2023 do 30. septembra 2024 cestovať počas maximálne jedného mesiaca po krajinách EÚ a tiež na Islande, Lichtenštajnsku, Severnom Macedónsku, Nórsku, Srbsku a Turecku," dodáva.



Úspešní uchádzači budú cestovať spravidla železničnou dopravou. Okrem cestovného poukazu získajú aj európsku kartu mládeže, ktorá ich bude oprávňovať k čerpaniu zliav pri návšteve kultúrnych pamiatok, vstupoch na podujatia či používaní miestnej verejnej dopravy.