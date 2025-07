Maškarová: Bezpečnosť občanov je pre políciu prioritou

Bratislava 10. júla (TASR) - Bezpečnosť všetkých občanov SR je pre políciu prioritou, a to bez ohľadu na pôvod, národnosť či miesto, kde žijú. Uviedla to poverená prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová po stretnutí so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Alexandrom Daškom. TASR o tom informoval policajný hovorca Roman Hájek.



Maškarová v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa bezpečnostnej situácie v rómskych komunitách deklaruje, že každý incident bude dôsledne vyšetrený a žiadny nezostane bez odozvy. Zákon podľa nej chráni aj zaväzuje každého rovnako. Vyhlásila tiež, že podozrenia na neprimeraný postup policajtov budú bezodkladne preverované. Polícia bude proaktívne riešiť problémy v spolupráci so samosprávami, odborníkmi a komunitnými pracovníkmi, tvrdí policajná prezidentka.



Tieto princípy komunikovala a potvrdila počas stretnutia so splnomocnencom. „Zhodli sa, že iba zákonnosť, transparentnosť, vzájomný rešpekt a dôvera môžu viesť k zlepšeniu situácie v spoločnosti,“ dodal Hájek. Podotkol, že polícia bude aj naďalej konať preventívne, komunikovať s občanmi a chrániť všetkých bez rozdielu, pretože je tu pre všetkých a zákon je rovnaký pre každého.