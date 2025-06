Maškarová: Som pripravená predstúpiť pred brannobezpečnostný výbor

Bratislava 10. júna (TASR) - Prezidentka Policajného zboru poverená výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie Jana Maškarová je pripravená kedykoľvek predstúpiť pred členov Výboru pre obranu a bezpečnosť Národnej rady (NR) SR, ako to predpokladá zákon. Termín je podľa nej na ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD). Maškarová tak odpovedala na novinársku otázku TASR na pondelkovej tlačovej konferencii.



„Dnes je momentálne taká doba hektická, že tých udalostí je tak veľa a nie je možné takýto termín nejakým spôsobom si zabezpečiť,“ tvrdí policajná šéfka s tým, že sa s ministrom o tejto téme rozprávajú „každý týždeň“.



Maškarovú minister vnútra poveril vedením zboru v januári. Prezident Policajného zboru musí podľa zákona prejsť vypočutím na parlamentnom brannobezpečnostnom výbore. Maškarová je tak aktuálne poverenou prezidentkou.



Termín vypočutia policajnej prezidentky pred poslancami bude zakrátko známy





Termín vypočutia prezidentky Policajného zboru poverenou výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie Jany Maškarovej pred poslancami Výboru pre obranu a bezpečnosť Národnej rady SR by mal byť v krátkom čase známy. Pre TASR to v reakcii na utorkové vyjadrenie šéfky polície uviedol hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann.



„Je v našom záujme, aby bol celý proces v zmysle zákona ukončený do začiatku letných prázdnin,“ uviedol Neumann s tým, že termín rezort dolaďuje „so všetkými zúčastnenými“.



