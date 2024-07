Máte mačku? Prehriatie sa môže prejaviť dýchavičnosťou

Bratislava 20. júla (TASR) - Prehriatie u mačky sa môže prejaviť hlasnou a intenzívnou dýchavičnosťou, dýchaním s otvorenou papuľou a taktiež vyhľadávaním tieňa. Ak majiteľ spozoruje takéto správanie, ako prvú pomoc môže použiť mokrý uterák alebo handru, do ktorej mačku zabalí. Môže jej ponúknuť vodu a namočiť všetky labky do studenej vody a následne vyhľadať najbližšieho veterinára. Pre TASR to uviedla Komora veterinárnych lekárov (KVL) SR.



"Mačky milujú teplo a dobre ho znášajú, dlhotrvajúce horúčavy sú však záťažou pre ich organizmus. Najdôležitejšou vecou, ktorú by sme mali mačkám zabezpečiť, je čerstvá voda, ktorú by sme mali meniť viackrát denne," uviedli zverolekári. Obľúbené sú podľa nich aj mačacie fontánky, v ktorých cirkuluje voda.



Mačkám treba počas horúcich dní prispôsobiť kŕmenie. KVL odporúča uprednostniť vlhké krmivo pred suchým. Majitelia by mali mačku kŕmiť radšej menšími porciami a častejšie za deň. Ak by zviera porciu neskonzumovalo, je lepšie ju podľa veterinárov vyhodiť a opakovane ponúknuť čerstvú dávku. "Suché krmivo tiež ponúkať v menších porciách a optimalizovať skladovacie podmienky," podotkli.



V byte je podľa KVL dôležité zabezpečiť chladnejšie podmienky, a to zatemnením okien. Vhodná je aj klimatizácia a ventilátor pre cirkuláciu vzduchu. Treba však dávať pozor na priame pôsobenie alebo nadmerné používanie, ktoré môže negatívne ovplyvňovať zdravotný stav mačky, upozornili veterinári. Dlažba je tiež vhodným miestom na schladenie sa.



"Vo vonkajšom prostredí mačka uprednostní miesto pod hustým kríkom alebo zalezie do tieňa, kde je pre ňu ideálny chládok," uviedla komora.