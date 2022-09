Máte podozrenie, že vaše dieťa je šikanované?Mali by ste osloviť školu

Bratislava 24. septembra (TASR) - Ak majú rodičia podozrenie, že ich dieťa je šikanované, mali by kontaktovať školu a nechať ju objasniť situáciu aj za cenu čakania. V súvislosti s problematikou šikany to pre TASR uviedol odborník na prevenciu šikany a kyberšikany Peter Lengyel.



"Veľa rodičov chce hneď 'trestať', avšak kvalitné objasnenie šikany aj so súvislosťami je otázkou dní a týždňov," objasnil. Rodičia by podľa neho mali dieťa podporiť a byť mu oporou aj napriek jeho zlyhaniu.



"Mali by dieťaťu veriť a snažiť sa získať viac informácií, ktorými si overia opodstatnenosť. Nezľahčovať pocit dieťaťa tým, že všetci to prežili, prežije aj ono," poradil Lengyel.



Pripomenul, že v prípade podozrenia zo spáchania trestného činu alebo priestupku je potrebné kontaktovať políciu. "A to aj v prípade, že páchateľ je mladší ako 14 rokov," upozornil.