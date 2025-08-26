< sekcia Slovensko
Máte už zoznam pomôcok do školy?
Všetko stíhate. Na jednom mieste.
Autor OTS
Bratislava 26. augusta (OTS) - Nový školský rok sa už blíži a rodičia opäť stoja pred rovnakou úlohou: zostaviť kompletnú sadu školských potrieb. Prieskumy ukazujú, že väčšina rodičov by rada nakúpila všetko na jednom mieste a naraz. V Pepco je to jednoduchšie ako kedykoľvek predtým! Vďaka stratégii One Stop Shop môžete všetko, čo potrebujete – od batohov po základné potreby a oblečenie – zakúpiť na jednom mieste za skvelú cenu. Bez toho, aby ste museli navštíviť viacero obchodov.
Školský kalendár s plánovačom, Pepco, 2,50 Eur Foto: Pepco
Jedno nakupovanie – viac času na dôležité veci
Pre väčšinu rodičov nie je príprava na návrat do školy len o odškrtávaní nákupného zoznamu, ale aj o časovej tiesni a nutnosti navštíviť viacero rôznych obchodov. Výskumy ukazujú, že takmer 8 z 10 rodičov chce nakúpiť všetko na jednom mieste. Hlavne, aby ušetrili čas a vyhli sa stresu. Možnosť nakúpiť všetko na jednom mieste znamená viac vzácnych chvíľ s dieťaťom v posledných dňoch leta a menej nervozity počas hektickej sezóny.
„Veríme, že nákupy pred začiatkom školského roka môžu byť príjemné a jednoduché. Preto sa v Pepco zameriavame na pohodlie, široký výber a atraktívne ceny, aby sa rodičia mohli sústrediť na to, čo je skutočne dôležité – trávenie času so svojimi deťmi,“ hovorí Agnieszka Jaworska, obchodná riaditeľka Pepco Group.
Rodičia navyše oceňujú, že v jednom obchode môžu nakúpiť školské potreby aj veci užitočné v domácnosti, čím šetria čas, peniaze a energiu.
Dievčenská súprava: mikina a legíny, Pepco, 7 Eur Foto: Pepco
Všetko na jednom mieste – od batohov po obedáre
Sortiment Pepco Back to School spája funkčnosť, štýlový dizajn a dostupné ceny. V obchodoch nájdete batohy a tašky pre rôzne vekové skupiny, puzdrá na ceruzky, zošity, perá, farebné fixky a ceruzky, výtvarné potreby Pepco Artist. Ale aj obedáre, fľaše na vodu, pohodlné školské oblečenie a obuv. Všetko za veľmi rozumné ceny: praktické zošity formátu A5 za iba 1,80 Eur, termosky za 4,50 Eur alebo zošívačky za 1,30 Eur.
Rodičia si môžu vybrať aj bytový textil, ako sú uteráky a posteľná bielizeň, alebo kuchynské doplnky, ktoré pomôžu lepšie zorganizovať rána pred školou.
Pre najmladších žiakov sú k dispozícii produkty s obľúbenými postavičkami z rozprávok a hier ako napríklad Labková Patrola alebo Sponge Bob. Vďaka nim bude návrat do školy ešte vzrušujúcejší. Starší žiaci si môžu vybrať z batohov s viacerými priehradkami, vystuženými popruhmi a odolnými zipsami, ktoré vydržia celý náročný školský rok.
Dievčenský školský batoh LOOZZ Capy Chess s kapybarou, Pepco, 23 Eur Foto: Pepco
Nakupovanie, ktoré spĺňa potreby detí aj rodičov
Deti si vyberajú vzory, farby a obľúbené postavičky. Staršie deti hľadajú funkčnosť a extra doplnky, zatiaľ čo mladšie deti priťahujú známe tváre z filmov a televíznych programov. Rodičia oceňujú dobrú kvalitu, odolnosť, atraktívne ceny a akcie. Podľa prieskumu Pepco až 80% rodičov pravidelne využíva špeciálne ponuky a zľavy na školské potreby. Pri výbere produktov venujú osobitnú pozornosť odolnosti a praktickosti. Dôležité je pre nich aj to, aby nakupovanie bolo rýchle a efektívne. Ideálne na jednom mieste (80% respondentov), kde môžu pri jednej návšteve zakúpiť všetko, čo majú na zozname.
Dievčenské pruhované tričko 100 % bavlna, 2,50 Eur, Pepco Foto: Pepco
Školské potreby – a ešte viac
Čo odlišuje Pepco od ostatných obchodov? Okrem školských potrieb si rodičia môžu zakúpiť aj nevyhnutné potreby do domácnosti. Od mäkkých uterákov a posteľnej bielizne až po dekorácie a kuchynské doplnky. Takto sa prípravy na návrat do školy stávajú súčasťou väčšieho plánu – starostlivosti o pohodlie celej rodiny.
Nakupovanie v jednom obchode znamená aj menej ciest, nižšie náklady na dopravu a viac času na oddych v posledných dňoch leta. Návšteva Pepco je preto najlepším rozhodnutím pred začiatkom školského roka.
Chlapčenské zelené nohavice s elastickými manžetami, 6 Eur, Pepco Foto: Pepco
Pastelky s potlačou s motívom dinosaura 12 kusov, 6 Eur, Pepco Foto: Pepco
O spoločnosti Pepco
Pepco je jeden z najväčších maloobchodných reťazcov v Európe, ktorý ponúka oblečenie pre celú rodinu a výrobky pre domácnosť za veľmi atraktívne ceny. Po takmer 21 rokoch nepretržitého rastu navštevujú obchody Pepco zákazníci, ktorí každý mesiac realizujú 30 miliónov transakcií. Spoločnosť so sídlom v Poznani v súčasnosti zamestnáva viac ako 30 000 ľudí v 18 krajinách Európy a disponuje sieťou takmer 4 000 obchodov.
Školský kalendár s plánovačom, Pepco, 2,50 Eur Foto: Pepco
Jedno nakupovanie – viac času na dôležité veci
Pre väčšinu rodičov nie je príprava na návrat do školy len o odškrtávaní nákupného zoznamu, ale aj o časovej tiesni a nutnosti navštíviť viacero rôznych obchodov. Výskumy ukazujú, že takmer 8 z 10 rodičov chce nakúpiť všetko na jednom mieste. Hlavne, aby ušetrili čas a vyhli sa stresu. Možnosť nakúpiť všetko na jednom mieste znamená viac vzácnych chvíľ s dieťaťom v posledných dňoch leta a menej nervozity počas hektickej sezóny.
„Veríme, že nákupy pred začiatkom školského roka môžu byť príjemné a jednoduché. Preto sa v Pepco zameriavame na pohodlie, široký výber a atraktívne ceny, aby sa rodičia mohli sústrediť na to, čo je skutočne dôležité – trávenie času so svojimi deťmi,“ hovorí Agnieszka Jaworska, obchodná riaditeľka Pepco Group.
Rodičia navyše oceňujú, že v jednom obchode môžu nakúpiť školské potreby aj veci užitočné v domácnosti, čím šetria čas, peniaze a energiu.
Dievčenská súprava: mikina a legíny, Pepco, 7 Eur Foto: Pepco
Všetko na jednom mieste – od batohov po obedáre
Sortiment Pepco Back to School spája funkčnosť, štýlový dizajn a dostupné ceny. V obchodoch nájdete batohy a tašky pre rôzne vekové skupiny, puzdrá na ceruzky, zošity, perá, farebné fixky a ceruzky, výtvarné potreby Pepco Artist. Ale aj obedáre, fľaše na vodu, pohodlné školské oblečenie a obuv. Všetko za veľmi rozumné ceny: praktické zošity formátu A5 za iba 1,80 Eur, termosky za 4,50 Eur alebo zošívačky za 1,30 Eur.
Rodičia si môžu vybrať aj bytový textil, ako sú uteráky a posteľná bielizeň, alebo kuchynské doplnky, ktoré pomôžu lepšie zorganizovať rána pred školou.
Pre najmladších žiakov sú k dispozícii produkty s obľúbenými postavičkami z rozprávok a hier ako napríklad Labková Patrola alebo Sponge Bob. Vďaka nim bude návrat do školy ešte vzrušujúcejší. Starší žiaci si môžu vybrať z batohov s viacerými priehradkami, vystuženými popruhmi a odolnými zipsami, ktoré vydržia celý náročný školský rok.
Dievčenský školský batoh LOOZZ Capy Chess s kapybarou, Pepco, 23 Eur Foto: Pepco
Nakupovanie, ktoré spĺňa potreby detí aj rodičov
Deti si vyberajú vzory, farby a obľúbené postavičky. Staršie deti hľadajú funkčnosť a extra doplnky, zatiaľ čo mladšie deti priťahujú známe tváre z filmov a televíznych programov. Rodičia oceňujú dobrú kvalitu, odolnosť, atraktívne ceny a akcie. Podľa prieskumu Pepco až 80% rodičov pravidelne využíva špeciálne ponuky a zľavy na školské potreby. Pri výbere produktov venujú osobitnú pozornosť odolnosti a praktickosti. Dôležité je pre nich aj to, aby nakupovanie bolo rýchle a efektívne. Ideálne na jednom mieste (80% respondentov), kde môžu pri jednej návšteve zakúpiť všetko, čo majú na zozname.
Dievčenské pruhované tričko 100 % bavlna, 2,50 Eur, Pepco Foto: Pepco
Školské potreby – a ešte viac
Čo odlišuje Pepco od ostatných obchodov? Okrem školských potrieb si rodičia môžu zakúpiť aj nevyhnutné potreby do domácnosti. Od mäkkých uterákov a posteľnej bielizne až po dekorácie a kuchynské doplnky. Takto sa prípravy na návrat do školy stávajú súčasťou väčšieho plánu – starostlivosti o pohodlie celej rodiny.
Nakupovanie v jednom obchode znamená aj menej ciest, nižšie náklady na dopravu a viac času na oddych v posledných dňoch leta. Návšteva Pepco je preto najlepším rozhodnutím pred začiatkom školského roka.
Chlapčenské zelené nohavice s elastickými manžetami, 6 Eur, Pepco Foto: Pepco
Pastelky s potlačou s motívom dinosaura 12 kusov, 6 Eur, Pepco Foto: Pepco
O spoločnosti Pepco
Pepco je jeden z najväčších maloobchodných reťazcov v Európe, ktorý ponúka oblečenie pre celú rodinu a výrobky pre domácnosť za veľmi atraktívne ceny. Po takmer 21 rokoch nepretržitého rastu navštevujú obchody Pepco zákazníci, ktorí každý mesiac realizujú 30 miliónov transakcií. Spoločnosť so sídlom v Poznani v súčasnosti zamestnáva viac ako 30 000 ľudí v 18 krajinách Európy a disponuje sieťou takmer 4 000 obchodov.