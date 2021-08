Mateja Z. prepustili v Chorvátsku zo zadržania na slobodu

Bratislava 23. augusta (TASR) – Chorvátske orgány prepustili takáčovca Mateja Z. v sobotu zo zadržania na slobodu. TASR to potvrdila jeho advokátka Ivana Štefanková. Upozornil na to spravodajský portál televízie Joj noviny.sk. Matej Z. je obvinený v kauze manipulovania svedeckých výpovedí.



Zadržaný bol v piatok (20. 8.) po tom, čo sa zúčastnil na úkonoch súvisiacich s jeho žiadosťou o politický azyl v Chorvátsku.



„Nemám ešte k dispozícii preložené rozhodnutie. Viem, že sa má v nejakých intervaloch hlásiť na polícii. Predpokladám, že nebude môcť vycestovať. Práve idem na Úrad inšpekčnej služby požiadať o výpoveď obvineného prostredníctvom telemosta alebo inými elektronickými prostriedkami," spresnila. Dodala, že konanie v súvislosti so žiadosťou o politický azyl Mateja Z. v Chorvátsku stále trvá.



Matej Z. je jedným z trojice obvinených svedkov v mediálne známych policajných kauzách. Okresný súd Bratislava III na neho vydal 11. augusta európsky zatýkací rozkaz. Csabu D. v tomto prípade odsúdili za krivú výpoveď na 32 mesiacov podmienečne s odkladom na päť rokov.