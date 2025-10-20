< sekcia Slovensko
Materské školy sa môžu opäť zapojiť do projektu Zdravé oči už v škôlke
Počas uplynulých ôsmich ročníkov už bolo skontrolovaných viac ako 151.000 detí v materských školách po celom Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 20. októbra (TASR) - Materské školy po celom Slovensku sa môžu od pondelka zapojiť do 9. ročníka projektu Zdravé oči už v škôlke. Cieľom je skontrolovať deťom zrak a odhaliť prípadné očné odchýlky, ako napríklad tupozrakosť, škúlenie, astigmatizmus či ďalekozrakosť. Ako zdôraznila primárka Kliniky detskej oftalmológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave Beáta Bušányová, diagnostika zraku je u detí v predškolskom veku mimoriadne podstatná a odôvodnená, pretože ochorenie oka je ešte možné vyliečiť a zvrátiť.
„Program prináša viacero benefitov - umožňuje včasnú diagnostiku a prevenciu závažných porúch zraku, zvyšuje povedomie rodičov a pedagógov o potrebe preventívnych vyšetrení, podporuje rovnosť šancí detí v učení, pohybe a koordinácii, ako aj prepája oftalmológov, pediatrov a škôlky do spoločného preventívneho systému. Zdravý zrak je základom pre učenie, motorický vývoj, koncentráciu aj celkovú psychickú pohodu dieťaťa, preto je dôležité začať starostlivosť oň už v škôlke - vtedy, keď sa formuje schopnosť vidieť svet správne,“ vysvetlila odborníčka.
Samotný priebeh skríningového merania je jednoduchý a bezbolestný. „Dieťa sa pozrie do špeciálneho smajlíka - prístroja zvaného autorefraktometer - a vyškolení odborníci ihneď vyhodnotia, či má škôlkar alebo škôlkarka zdravý zrak. Včasné odhalenie očných porúch v detskom veku je kľúčové, pretože umožňuje účinnú liečbu a znižuje riziko trvalých zrakových obmedzení v neskoršom živote,“ priblížila riaditeľka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) Tatiana Winterová. Všetky deti, ktoré sa zapoja do programu, dostanú potvrdenie o meraní pre rodičov. Tento certifikát obsahuje zistené zrakové parametre a prípadné odporúčanie na ďalšie vyšetrenie.
Počas uplynulých ôsmich ročníkov už bolo skontrolovaných viac ako 151.000 detí v materských školách po celom Slovensku. Z tohto počtu bola u vyše 21.000 detí (približne 14 percent) nájdená očná odchýlka s odporúčaním na komplexnejšiu návštevu očného lekára. „V uplynulom ročníku naše odborné pracovníčky vydali takéto odporúčanie takmer dvom tisíckam detí, čo predstavuje deväť percent z celkového počtu odmeraných detí,“ spresnila Winterová.
Za preventívnym projektom stoja ÚNSS, spoločnosť Billa a jej občianske združenie Billa ľuďom.
„Program prináša viacero benefitov - umožňuje včasnú diagnostiku a prevenciu závažných porúch zraku, zvyšuje povedomie rodičov a pedagógov o potrebe preventívnych vyšetrení, podporuje rovnosť šancí detí v učení, pohybe a koordinácii, ako aj prepája oftalmológov, pediatrov a škôlky do spoločného preventívneho systému. Zdravý zrak je základom pre učenie, motorický vývoj, koncentráciu aj celkovú psychickú pohodu dieťaťa, preto je dôležité začať starostlivosť oň už v škôlke - vtedy, keď sa formuje schopnosť vidieť svet správne,“ vysvetlila odborníčka.
Samotný priebeh skríningového merania je jednoduchý a bezbolestný. „Dieťa sa pozrie do špeciálneho smajlíka - prístroja zvaného autorefraktometer - a vyškolení odborníci ihneď vyhodnotia, či má škôlkar alebo škôlkarka zdravý zrak. Včasné odhalenie očných porúch v detskom veku je kľúčové, pretože umožňuje účinnú liečbu a znižuje riziko trvalých zrakových obmedzení v neskoršom živote,“ priblížila riaditeľka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) Tatiana Winterová. Všetky deti, ktoré sa zapoja do programu, dostanú potvrdenie o meraní pre rodičov. Tento certifikát obsahuje zistené zrakové parametre a prípadné odporúčanie na ďalšie vyšetrenie.
Počas uplynulých ôsmich ročníkov už bolo skontrolovaných viac ako 151.000 detí v materských školách po celom Slovensku. Z tohto počtu bola u vyše 21.000 detí (približne 14 percent) nájdená očná odchýlka s odporúčaním na komplexnejšiu návštevu očného lekára. „V uplynulom ročníku naše odborné pracovníčky vydali takéto odporúčanie takmer dvom tisíckam detí, čo predstavuje deväť percent z celkového počtu odmeraných detí,“ spresnila Winterová.
Za preventívnym projektom stoja ÚNSS, spoločnosť Billa a jej občianske združenie Billa ľuďom.