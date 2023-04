Mathernová: Veľvyslanec EÚ má v pôsobení v Kyjeve kľúčový význam

Brusel 19. apríla (TASR) - Novou šéfkou Delegácie EÚ na Ukrajine bude od jesene najvyššie postavená Slovenka v štruktúrach EÚ, zástupkyňa generálneho riaditeľa Európskej komisie pre susedskú politiku a rokovania o rozšírení (DG NEAR) Katarína Mathernová. V stredu v rozhovore pre TASR upozornila na význam, ktorý táto funkcia znamená v časoch vojny i po jej skončení - keď nastane čas na obnovu Ukrajiny.



Mathernová potvrdila, že prijala ponuku stať sa novou šéfkou Delegácie EÚ v Kyjeve, kde by mala zotrvať v období troch rokov.



"Ten post bude dôležitý po vojne, ale je dôležitý aj počas vojny, pretože EÚ preukazuje Ukrajine mimoriadnu podporu, vojenskú, diplomatickú, politickú a len tohto roku poskytne 18 miliárd eur na fungovanie krajiny v podobe makrofinančnej pôžičky," uviedla.



Podľa jej slov, až sa vojna skončí, bude pomoc EÚ niekoľkonásobne vyššia. Na obnovu pôjdu stovky miliárd eur, aj vzhľadom na obrovské škody, ktoré napáchali ruské bomby.



"Bude to pre mňa taká osobná výzva, nakoľko sa venujem pomoci krajinám východnej Európy a západného Balkánu a vo Svetovej banke som pracovala tiež na reformách a pomoci týmto krajinám," vysvetlila.



Úlohu Delegácie EÚ v Kyjeve považuje za kľúčovú. Veľvyslanec je "prvým styčným dôstojníkom" Únie pre Ukrajincov a to nielen pre predstaviteľov vlády, ale aj pre novinárov, zástupcov občianskej spoločnosti či rôznych mestských a regionálnych štruktúr.



"Veľmi úderne sa delegácia zapája do prác skupiny G7, ktorá vedie permanentný reformný dialóg s vládou Ukrajiny. Jednou z hlavných úloh šéfa delegácie je dávať dokopy veľvyslancov 27-člennej EÚ, zvolávať s nimi pracovné mítingy a sprostredkúvať komunikáciu na mieste s členmi EÚ," opísala situáciu.



Do Kyjeva nepôjde Mathernová ako "neznámy človek z Bruselu". Od marca 2020 bola v Európskej komisii výkonnou riaditeľkou Podpornej skupiny pre Ukrajinu, stretávala sa s členmi ukrajinskej vlády a mimovládnych organizácií, pozná sa s prezidentom Volodymyrom Zelenským. To podľa nej zohralo svoju úlohu pri jej vymenovaní do funkcie.



"Pracujem s Ukrajinou už skorom osem rokov, v rámci Podpornej skupiny veľmi intenzívne. Novému veľvyslancovi zvyčajne trvá skoro rok, kým si vytvorí kontakty s kľúčovými ľuďmi. V mojom prípade to bude oveľa jednoduchšie," priznala.



Spresnila, že "bohaté a široké" kontakty má nielen na politikov, ktorí sa vo funkcii menia, ale aj na ukrajinskú občiansku spoločnosť, ktorej EÚ dlhodobo pomáha. Únia už pred ruskou agresiou intenzívne podporovala občiansku spoločnosť, čo sa počas vojny takmer strojnásobilo a Únia vyšla Ukrajincom v ústrety v mnohých oblastiach života.



"Myslím si, že máme solídnu reputáciu a práca s občianskou spoločnosťou bude jednou z najkľúčovejších oblastí pre nás," odkázala.



Mathernová uviedla, že sa nebojí pobytu v Kyjeve. Budova Delegácie EÚ v širšom centre mesta je z hľadiska bezpečnosti dobre zaistená, k dispozícii sú kryty v prípade leteckých útokov. Na tie sú Ukrajinci podľa nej dobre pripravení. Existuje mobilná aplikácia, ktorá sa okamžite aktivuje keď obrana zistí hrozbu leteckých útokov, čo občanom poskytuje čas ukryť sa do niektorého z mnohých podzemných krytov.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)