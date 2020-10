Mathernová zdôraznila potrebu EÚ presadzovať vplyv na západnom Balkáne

Bratislava 8. októbra (TASR) - Európska únia musí presadzovať svoju autoritu, prítomnosť a investície v celom regióne západného Balkánu. Povedala to vo štvrtok na bezpečnostnej konferencii Globsec v Bratislave zástupkyňa generálneho riaditeľstva EK pre susedskú politiku a rozširovanie Katarína Mathernová. Zároveň vyjadrila odhodlanie, že EÚ bude naďalej v aktívnom kontakte so všetkými šiestimi krajinami Východného partnerstva.



Ďalej zdôraznila, že EÚ zverejnila investičný plán, ktorý obsahuje skutočné odhodlanie priblížiť ekonomiky krajín západného Balkánu k európskemu priemeru. Okrem potrebných reforiem a diskusií je ekonomický rozvoj podľa nej "rovnako kľúčový ako všetko ostatné".



Na margo vzťahov medzi Ukrajinou a EÚ Mathernová uviedla, že EÚ bude od Kyjeva naďalej žiadať zlepšenia v oblastiach, "kde by mal spraviť viac". Vyjadrila napríklad znepokojenie ohľadom boja proti korupcii a reformy súdnictva. Upozornila však aj na doterajšie úspechy, ako napríklad liberalizáciu v otázke vízovej povinnosti voči ukrajinským občanom. Takisto hovorila o snahe zapojiť Ukrajinu do procesu digitálnej a zelenej transformácie.



Podpredsedníčka ukrajinskej vlády pre európsku a euroatlantickú integráciu Oľha Stefanišynová uviedla, že na utorkovom summit EÚ-Ukrajina v Bruseli nešlo len o politickú diskusiu. Ukrajina podľa nej neprišla len s romantickou predstavou o európskej integrácii, ale aj s konkrétnymi návrhmi.



Osobitný zástupca EÚ pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou a pre iné regionálne otázky týkajúce sa západného Balkánu Miroslav Lajčák pripomenul, že EÚ poskytla regiónu pomoc vo výške 3,3 miliardy eur. Čo sa týka normalizácie vzťahov medzi Srbskom a Kosovom Lajčák zdôraznil, že možné je kráčať len smerom k členstvu v EÚ a preto by mali krajiny podnikať náležité kroky. "Netreba ich presviedčať, že dialóg je pre nich dobrý. V EÚ vidia budúcnosť. Veľmi dobre vedia, že vstupným lístkom je dialóg. Po desiatich rokoch procesu chceme preto podpísať komplexný právne záväzný dokument, ktorý raz a navždy vyrieši všetky nevyriešené otázky a stabilizuje regionálnu atmosféru a obe strany priblíži k EÚ," povedal.



V súvislosti s dohodou zameranou na normalizáciu ekonomických vzťahov, ktorú Kosovo a Srbsko podpísali v septembri v USA, Lajčák víta akékoľvek aktivity podporujúce proces vedený EÚ a založený na jej štandardoch.



Dialóg medzi Srbskom a Kosovom plne podporuje aj Chorvátsko. Prízvukoval to chorvátsky minister zahraničných vecí Gordan Grlič Radman, ktorý sa na panelovej diskusii zúčastnil virtuálne zo Záhrebu. Radman zdôraznil, že stabilita v tomto regióne je veľmi dôležitá a ocenil podpísanie takzvanej záhrebskej deklarácie na májovom videosummite EÚ-západný Balkán.



Za prísnych hygienických opatrení sa v Bratislave koná už druhý deň konferencia Globsec Bratislava fórum 2020 s hlavným motívom "uzdravme svet spoločne". V dôsledku súčasnej pandémie sa uskutočňuje v tzv. hybridnom režime, pričom väčšina účastníkov sa na diskusiách zúčastňuje len virtuálne.