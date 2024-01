Matica slovenská je znepokojená útokmi na ministrov kultúry

Martin 26. januára (TASR) - Útoky na ministrov kultúry, pre ktorých je prioritou národná kultúra, sú pre matičiarov a Maticu slovenskú znepokojivé. Predsedníctvo Matice slovenskej to uviedlo v stanovisku k aktuálnej situácii v národnej kultúre a ku kampani proti ministerke kultúry SR Martine Šimkovičovej (nominantka SNS).



Matica slovenská rešpektuje výsledky minuloročných demokratických volieb a vymenovanie Šimkovičovej do funkcie ministerky kultúry prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou. "Každý nový minister by mal mať priestor aspoň sto dní na preukázanie schopností riadiť rezort. A až na základe konkrétnych výsledkov možno hodnotiť jeho prácu," uviedlo predsedníctvo.



"V marci 2018 sme boli svedkami podobnej kampane proti vtedy novovymenovanej ministerke kultúry Ľubici Laššákovej, ktorá do funkcie nastúpila 22. marca 2018. Paradoxne, už o tri dni odštartovali cielené nenávistné snahy na jej odvolanie pod názvom tzv. Kultúrny reparát," doplnilo predsedníctvo.



Podobná časť kultúrnej obce Slovenska spustila podľa predsedníctva Matice slovenskej v polovici januára petíciu na odstúpenie novej ministerky kultúry. "Kritici jej nedali priestor na základné zorientovanie sa v problematike. Treba podotknúť, že ide o obzvlášť zložitú dobu pre rezort kultúry. Objektívne, nový kolektív pracovníkov Ministerstva kultúry SR nemohol za také krátke obdobie veľa vykonať a už čelí nevyberanej kritike i dokonca návrhu na odvolanie ministerky v Národnej rade SR," skonštatovalo v stanovisku.