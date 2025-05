Matica slovenská ocenila in memoriam účastníkov odboja a SNP

Martin 7. mája (TASR) - Matica slovenská (MS) v stredu na slávnostnom podujatí v sídelnej budove v Martine ocenila mimoriadnymi cenami in memoriam matičiarov, ktorí sa aktívne zúčastnili protifašistického odboja a Slovenského národného povstania (SNP). Ako informoval tajomník MS pre informačnú a mediálnu oblasť Ján Seman, ocenenia boli udelené pri príležitosti 80. výročia oslobodenia Slovenska a ukončenia druhej svetovej vojny.



Pripomenul, že do SNP sa zapojili desiatky pracovníkov, funkcionárov i členov Matice slovenskej. „Niektorí pracovali v ilegálnych skupinách priamo v Matici, iní sa pridali k partizánskym jednotkám alebo sa angažovali v rozhlasovom vysielaní proti režimu, či v matičnom divadle ako súčasť kultúrneho odboja. Niektorí padli, iní boli väznení, mučení alebo deportovaní,“ uviedol Seman.



Podujatie začalo vzdelávacím programom pre školskú mládež s názvom Korene našej identity a pokračovalo slávnostným ceremoniálom. MS ocenila in memoriam Alexandra Hirnera, Jána Bulíka, Antona Augustína Baníka, Bohuša Žingora, Fedora Fridricha Ruppeldta, Ivana Turza-Nosického, Jána Nálepku, Jána Štefánika, Jána Martáka, Júliusa Barč-Ivana, Jána Ursínyho a Jozefa Matulu.



Predseda MS Marián Gešper vo svojom príhovore poznamenal, že Matica slovenská sa prostredníctvom svojich členov, funkcionárov a aktivistov výrazne zapojila do SNP a organizovanej protifašistickej rezistencie. „Títo dvanásti morálni víťazi druhej svetovej vojny sú toho žiarivým príkladom. Aj keď boli rôznych politických, náboženských a názorových presvedčení, spájala ich činnosť v prospech najstaršej národnej a kultúrnej ustanovizne Slovákov, kultúrne aktivity v prospech slovenského národa,“ povedal Gešper.