Matica slovenská pripravuje celonárodné podujatia i významné výročia
Ťažiskom aktivít budú podujatia venované osobnostiam slovenských dejín.
Autor TASR
Martin 20. januára (TASR) - Matica slovenská pri príležitosti Roka Viliama Paulinyho-Tótha tematicky pripravuje program podujatí, ktorými pripomenie významné osobnosti, historické míľniky i živé tradície slovenského národného a kultúrneho života. TASR o tom informovala hovorkyňa Matice slovenskej Laura Hancová.
Ťažiskom aktivít budú podujatia venované osobnostiam slovenských dejín. „Matica slovenská si pripomenula 170. výročie úmrtia Ľudovíta Štúra aj prostredníctvom celoslovenskej fotografickej výzvy, ktorá oslovila širokú verejnosť. Zároveň si uctí 130. výročie narodenia spisovateľa a významného matičného dejateľa Jozefa Cígera Hronského, ako aj 165. výročie Memoranda národa slovenského,“ uviedla Hancová.
Osobitnou súčasťou programu Roka Viliama Paulinyho-Tótha bude aj odborná vedecká konferencia venovaná jeho osobnosti a odkazu, ako i slávnostné odhalenie jeho busty v areáli Matice slovenskej. Odhalením ďalšej busty generála Milana Rastislava Štefánika si Matica slovenská v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska pripomenie dejiny národnooslobodzovacieho hnutia v rokoch 1914 až 1920.
„Program roka 2026 sa bude opierať aj o významné historické jubileá, medzi ktoré patrí 190. výročie výstupu štúrovcov na hrad Devín, 195. výročie Východoslovenského roľníckeho povstania či slávnostné otvorenie druhej budovy Matice slovenskej v Turčianskom Svätom Martine pri príležitosti jej 100. výročia,“ podotkla hovorkyňa.
V roku 2026 sa uskutočnia aj tradičné celonárodné podujatia, ako Celoslovenské kolo súťaže Šaliansky Maťko, Národný výstup na Kriváň, Vatra zvrchovanosti či Medzinárodný krajanský festival spojený s oslavami Dňa Matice slovenskej.
Ďalej pripravuje v tomto roku vedecký seminár o predsedoch Matice slovenskej - Matúšovi Dulovi, Jánovi Vanovičovi, Jurovi Janoškovi, Františkovi Richardovi Osvaldovi a Viliamovi Gruskovi - pri viacerých výročiach spätých s ich pôsobením. „Kultúrny rozmer roka 2026 posilní 10. ročník Divadelného festivalu Ivana Stodolu, ktorý sa už etabloval ako významná platforma prezentácie slovenského divadelného umenia. Uskutoční sa aj Kantiléna Karola Duchoňa - spomienkový koncert na legendu slovenskej populárnej hudby v Galante,“ doplnila Hancová.
