Matica slovenská si pripomenie 150. výročie úmrtia J. Kráľa
Odhalí pamätnú tabuľu venovanú bratislavskému pôsobeniu štúrovcov.
Autor TASR
Bratislava 18. mája (TASR) - Matica slovenská (MS) si pripomenie 150. výročie úmrtia Janka Kráľa a odhalí pamätnú tabuľu venovanú bratislavskému pôsobeniu štúrovcov. TASR o tom informovala hovorkyňa MS Laura Hancová. Pripomenula, že 150 rokov od úmrtia slovenského národného buditeľa, romantického štúrovského básnika a organizátora príbeľskej protifeudálnej vzbury Janka Kráľa, nazývaného aj „syn sveta“ či „básnik-búrlivák“, uplynie 23. mája. Matica pri tejto príležitosti organizuje multižánrové podujatia so štúrovskou tematikou, ktoré sa uskutočnia 27. mája.
Prvé z nich bude pozostávať z odhalenia pamätnej tabule Ľudovítovi Štúrovi a jeho druhom na múre areálu Základnej školy (ZŠ) Mudroňova. „Práve v jej okolí štúrovci podnikali svoje slávne vychádzky a výlety. Osadenie spomínanej tabule inicioval riaditeľ Slovenského historického ústavu Matice slovenskej Michal Bada,“ uvádza MS k odhaleniu pamätnej tabule, ktoré sa bude konať o 14.00 h v areáli školy za prítomnosti protokolárnych hostí.
Multižánrové podujatie iniciované Kulturologicko-filozofickým odborom MS a Slovenským literárnym ústavom MS pri príležitosti 150. výročia úmrtia Janka Kráľa sa uskutoční o 18.00 h. Ako približuje MS, program bude pozostávať z umeleckého prednesu Michala Osúcha, premietania filmu z matičnej produkcie, prednášok a príhovorov kulturológov a literárnych vedcov, výstavky, ale aj z prednášky o pôsobení štúrovcov v Bratislave a jej okolí.
Cieľom multižánrového podujatia je podľa jeho organizátora atraktívne prepojenie odbornej, vedeckej, umeleckej a osvetovej činnosti v kontexte odkazu štúrovcov a ich pôsobenia v Bratislave a jej okolí. Podujatie zároveň pripomína aj 190. výročie výstupu štúrovcov na Devín.
„Základnou víziou podujatia je ukázať Janka Kráľa ako osobnosť, ktorá nie je iba menom v učebniciach literatúry, ale zanecháva živé posolstvo. Chceme ho prezentovať ako súčasného rebela a búrliváka,“ uviedol organizátor Lukáš Perný.
Poznamenal, že Janko Kráľ ovplyvnil viacerých moderných básnikov, menoval napríklad Jána Poničana, ale aj Ladislava Novomeského. „Venoval mu zbierku Romboid a odhalil mu bustu v Liptovskom Mikuláši. Osudy Janka Kráľa a Rotaridesa sfilmoval Eduard Grečner vo filme Príbeľská vzbura Janka Kráľa, v ktorom si básnika zahral Juraj Kukura. Inšpiruje aj v súčasnosti,“ podotkol Perný k básnikovi, ktorému MS venovala veľké podujatie pri príležitosti jeho dvestoročnice v roku 2022. „Jeho diela zhudobnil napríklad Peter Gustáv Hrbatý, tematizuje ho aj spisovateľ Peter Vrlík a Divadelný odbor MS, do angličtiny ho preložil John Minahane v knihe I was not Born for Quiet a venuje sa mu aj filozof Rudolf Dupkala. Janko Kráľ teda žije aj v súčasnej kultúre,“ uzavrel Perný.
