Matica slovenská vyzýva zastaviť návrh na druhý národný cintorín

Bratislava 22. marca (TASR) - Predsedníctvo Matice slovenskej s veľkým znepokojením prijalo návrh zriadiť Národný cintorín v Bratislave. Zároveň odmieta akékoľvek pokusy o účelový politický zásah do kultúrneho a duchovného dedičstva. Vyzýva poslancov Národnej rady SR, aby prejavili iniciatívu a zastavili túto kampaň. TASR o tom informoval tajomník Matice slovenskej pre informačnú a mediálnu oblasť Ján Seman.



Matica slovenská zároveň podporuje stanovisko primátora Martina Jána Danka o neopodstatnenosti takýchto iniciatív a legislatívnych úprav. Rovnako sa stotožňuje s petíciou "Národný cintorín môže byť len jeden". "Podľa Matice slovenskej je len jeden národný cintorín a jeho genius loci, ktorý sa nachádza v Martine ako tradičnom centre národnej kultúry Slovákov," poznamenal Seman. Dodáva, matica podporí aj ďalšie aktivity spojené so zachovaním len jedného národného cintorína.



"Predsedníctvo MS považuje ahistorické a zavádzajúce tvrdenia o tom, že Ondrejský cintorín v Bratislave sa má stať akýmsi „logickým pokračovaním údajne zaplneného Národného cintorína v Martine z 19. storočia“ za hrubú manipuláciu s historickou kontinuitou i pamäťou národa," povedal Seman.



Koaliční poslanci navrhujú, aby popri Národnom cintoríne v Martine na Slovensku mohol vzniknúť aj Národný cintorín v Bratislave, a to povýšením bratislavského Ondrejského cintorína. Vyplýva to z novely zákona o Bratislave a novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva kultúry. Národný cintorín v hlavnom meste má byť logickým pokračovaním Národného cintorína v Martine z 19. storočia.