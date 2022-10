Matica varuje pred energetickou krízou, pomoc sa podľa štátu tvorí

Bratislava 10. októbra (TASR) - Ministerstvo financií SR verí, že Ministerstvo hospodárstva SR prijme v súvislosti s cenami energií správne a optimálne rozhodnutie. V reakcii na vyjadrenie Matice slovenskej, že ceny energií môžu zruinovať regionálnu kultúru, to pre TASR uviedol tlačový odbor rezortu financií.



"Minister hospodárstva má v riešení energokrízy našu plnú dôveru. Len vecne dodávame, že Matica slovenská nie je štátna organizácia, no dostáva štátne dotácie," doplnil tlačový odbor rezortu financií.



Ministerstvo kultúry komunikuje podľa vedúceho oddelenia komunikácie Ladislava Bariaka s rezortom hospodárstva, ktoré je na Slovensku gestorom rokovaní o možných riešeniach na pôde Európskej únie. "Plánovaná schéma pomoci je v procese tvorby, rovnako ako výpočet tých, ktorých by sa mala dotýkať. Za rezort kultúry môžeme dodať, že je dôležité, aby každá oblasť života dostala takú pomoc, akú nevyhnutne potrebuje. Keďže sa snažíme ísť príkladom, už teraz sme pristúpili k viacerým šetriacim opatreniam. Návrh týchto opatrení sme vypracovali osobitne pre úrad a osobitne pre zriaďované organizácie v rezorte. Celkovo tak plánujeme ušetriť 2000 MWh do konca roka 2023," dodal Bariak.



Matica slovenská upozornila, že pre vysoké ceny energií hrozí zatváranie jej domov po celom Slovensku. Listom preto vyzvala ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) i poslancov Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá, aby sa situáciou zaoberali a ceny energií pre domy MS dofinancovali. "V uplynulých dňoch dostali Domy MS v Komárne a Galante nové výmery zálohových cien plynu na najbližšie mesiace, ktoré sú pre ne likvidačné. Ak dôjde k zvýšeniu ceny energií na úrovni 100 percent, bude ich prevádzka deficitná a ústredie MS bude potrebovať na budúci rok na ich dofinancovanie sumu na úrovni 225.000 eur," informoval tajomník Matice slovenskej pre informačnú a mediálnu oblasť Ján Seman.